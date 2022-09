Problemen voor Verstappen tijdens VT1 op Zandvoort!

Helaas, geen lekker begin van het weekend voor Max Verstappen.

Het is zover, dames en heren. Het moment waar heel Max-minnend Nederland naar heeft uitgekeken is hier. De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. De eerste Formule 1-actie is losgebarsten op Zandvoort, tijdens de eerste vrije training. Uiteraard doen we daar verslag van.

Eerlijk gezegd lijkt het niet een heel spannend weekend te worden, maar wel een mooi weekend. Zelfs al ben je geen hardcore Max Verstappen-fan, het zou toch leuk zijn als een Nederlander twee keer op rij de Nederlandse Grand Prix weet te winnen.

Alles ziet er dus goed uit voor Max Verstappen. Maar dan… Aan het begin van de vrije training wordt het publiek namelijk meteen opgeschrikt door een stilstaande Red Bull met een rokende auto. Problemen voor Max Verstappen!

Via de boordradio laat Max weten dat de versnellingsbak het probleem is. Zijn eerste vrije training kan hij dus op zijn buik schrijven. De sessie moet gestopt worden om de Red Bull van Max uit de weg te krijgen.

Als de vrije training weer op gang is komt er bevestiging van Red Bull dat het inderdaad de versnellingsbak was. Max werd daarom geïnstrueerd om de auto zo snel mogelijk stil te zetten, wat hij dus gedaan heeft.

In afwezigheid van Verstappen is het Sainz die op de softs de toppositie inneemt op het scorebord. McLaren is lekker bezig deze eerste vrije training op Zandvoort, met respectievelijk een tweede en een derde tijd voor Norris en Ricciardo.

Het scheelde nog weinig of twee er hadden twee Red Bulls uit deze vrije training gelegen. Perez gaat namelijk wijd in bocht 9 en scheert rakelings langs de muur. Hij is niet de enige die de mist in ging. Eerder namen Schumacher en Ricciardo al de toeristische route via de grindbak.

Mercedes doet in eerste instantie geen pogingen tot snelle ronden, maar richting het einde van de training gaan Russell en Hamilton er ook even voor zitten. Russell zet op de harde band een aanzienlijk snellere tijd naar dan Sainz. Hij wordt op de voet gevolgd door Hamilton, die echter wel 0,24 seconde langzamer is.

Top 10 VT1 Zandvoort

Aan het einde van de sessie ziet de top 10 er als volgt uit: