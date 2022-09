Vettel is een grote hypocriet, aldus Formule E-coureur

Vettel was kritisch over de Formule E, maar krijgt nu zelf de wind van voren.

Lewis Hamilton is niet de enige Formule 1-coureur die de wereld wil redden. Ook Sebastian Vettel is heel erg betrokken bij de problemen die er spelen. Dat is natuurlijk heel nobel, maar als je beroep F1-coureur is kun je nog wel eens beschuldigd worden van hypocrisie.

Sebastian Vettel lijkt op dit punt meer goodwill te hebben dan Lewis Hamilton, maar ook hij krijgt er nu flink van langs. Daar heeft Vettel wel een beetje om gevraagd, want hij uitte kritiek op de Formule E.

In een interview met Die Zeit werd Vettel gevraagd of hij een overstap naar de Formule E ziet zitten. Dat is op zich niet zo’n gekke gedachte, aangezien hij het milieu een warm hart toedraagt.

Vettel is echter niet zo overtuigd van het nut van de Formule E. De technologie die daar gebruikt wordt heeft volgens hem niks te maken met de technologie die gebruikt wordt voor huis-tuin-en-keuken-EV’s. Ook uit hij kritiek op het feit dat de accu’s worden opgeladen met fossiele brandstoffen.

Deze opmerkingen zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij Lucas di Grassi, die in het seizoen 2016-2017 Formule E-kampioen werd. De 38-jarige Braziliaan geeft Vettel er flink van langs.

Volgens hem zijn er twee opties: óf Vettel heeft geen idee waar hij over praat, óf hij probeert bewust het publiek te misleiden. Volgens Di Grassi is de Formule E-techniek wel degelijk relevant voor straatauto’s.

De Formule E coureur doet er vervolgens nog een schepje bovenop door Vettel van ‘greenwashing’ te beschuldigen. Dat Vettel afval op staat te ruimen en op de fiets naar zijn werk komt is volgens Lucas Di Grassi puur voor de bühne.

Hij suggereert dus dat Sebastian Vettel in werkelijkheid geen zak geeft om de natuur. Daar kunnen wij niet over oordelen, maar het is wel een feit dat Formule 1-coureur niet het meest milieuvriendelijke beroep is. Het is natuurlijk wel zo dat Vettel al heeft aangegeven dat hij ermee gaat stoppen. Dus daar kunnen we eigenlijk niks van zeggen.

Foto Lucas di Grassi: Eóin Noonan/Web Summit