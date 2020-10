Productie Tesla Model Y zevenzitter uitgesteld/vervroegd* - Autoblog.nl

*Doorhalen wat niet van toepassing is. Je kunt zelf gokken of de productie van de Tesla Model Y zevenzitter eerder of later gaat gebeuren.

Tesla timmert lekker aan de weg. We zijn dik 10 jaar verder en van een start-up met omgekatte elektrische Lotus Elise is Tesla nu een serieuze speler in de markt geworden. Om met Buma te spreken: Chapeau!

Na de Model S (Sedan), Model X (‘SUV’) en Model 3 (sedan) is het nu de beurt aan de Model Y. Deze auto wordt een SUV/crossover genoemd, maar is meer meer een MPV. Anders zijn de Renaults Scénic en Espace tegenwoordig ook raszuivere SUV’s omdat ze marginaal hoger op de poten staan.

Aanwezige ingrediënten voor succes

Enfin, geneuzel in de marge. Dit gaat wederom een populaire auto worden. De ingrediënten zijn aanwezig. Elektrisch, hip, Tesla, hoge instap en ook handig: een vijfde deur. Maar de Tesla Model Y wordt binnenkort nog handiger. Er komt namelijk een zevenzits versie.

Tesla Model Y zevenzitter

Dat bevestigde Elon Musk op zijn Twitter-account, dus is het waar. Zonder gekheid, Musk doet dt best slim. In plaats van een complete marketing-afdeling kan hij tijdens de ochtendsessie op het toilet nog wat nieuwtjes eruit gooien. Een van die nieuwtjes is dus dat de Tesla Model Y zevenzitter eraan komt.

Volgende maand

De opperbevelhebber van Tesla bevestigt dat de productie al volgende maand zal starten voor de Tesla Model Y zevenzitter. Nu zit er een verschil tussen de start van de productie en daadwerkelijke levering. De aanbeden Ayatollah van de EVangelisten meldt dat dat de eerste exemplaren al in december afgeleverd zullen worden.

We zijn bijzonder benieuwd waar die stoelen geplaatst gaan worden en wat er aan ruimte overblijft. Aan de andere kant, bij de eerste Opel Zafira was het ook geen pretje achterin.

Prijs Tesla Model Y zevenzitter

Als we kijken naar de website van Tesla, zien we dat de Tesla Model Y zevenzitter 3.200 euro meer kost dan de versie met 5 zitplaatsen. Je kan de optie bestellen op de reguliere Model Y, de Long Range, voor 64.000 euro of de Performance, die kost precies 70.000 euro. De zevenzits varianten gaan dus 67.200 euro of 73.200 euro kosten.

Dus zo ziet u maar weer eens, de komst van de Model Y ligt keurig op schema en sommige items komen zelfs vroeger dan verwacht. Ze zijn lekker bezig daar bij Tesla!