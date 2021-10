Knakig stuur van Tesla verholpen door software updates

Kan zo’n knakig stuurwiel verholpen worden middels software?

Tesla is een supercool automerk. Althans, als je met mensen spreekt die verder niet zo veel met auto’s hebben. En op zich is dat ook logisch. Ze zien er 20 jaar moderner uit dan alles wat er nu uit de fabrieken komt rollen, de infotainment systemen zijn bijzonder groot en krachtig en Tesla zijn sneller dan wat dan ook op de weg. Qua actieradius en laden blijft de concurrentie zich ook stukbijten op de Amerikaanse nieuwkomers. Kortom, Tesla heeft veel dingen goed gedaan.

Maar zoals wel vaker met briljante geesten, zijn er ook wat brainfarts aanwezig. De Falcond-deuren van de Model X zijn niets meer dan een gimmick dat nauwelijks doel dient. Het geeft de auto een ‘wow-factuur’, maar verder is het niet een toegevoegde waarde. Zeker niet als je bedenkt dat de ontwikkelingskosten stratosferisch geweest zullen zijn in vergelijking met gewone deuren.

Knakig stuur

De ‘Yoke‘ is ook zo’n gek onding. Het idee is grappig. De nieuwste Tesla Model S is superslim, supersnel en kan alles met een centrale computer. Wat dat betreft is het KITT van de documentaire Knightrider, waarbij een werknemer van dat betreft hetzelfde doet als vier voortvluchtige militairen in een zwart busje. Net als de Model S kan KITT grotendeels zelf rijden, dus dan is het stuurwiel wellicht wat minder belangrijk. Maar om zelf mee te sturen voegt het niet zo heel erg veel toe. De consensus van de testredacteuren die er in de VS mee hebben gereden is dat het iets minder bloedirritant is, dan dat je zou aannemen. Het voegt in elk geval niets toe.

Ook raar aan het stuur si dat er stengels zijn om richting aan te geven. Nu zullen ,BMW-rijders daar niet van opkijken dat je daadwerkelijk richting kunt aangeven met je auto, maar het is toch vreemd. De auto ‘detecteert’ waar je naartoe zou willen gaan en geeft op basis daarvan de richting aan. Met een update (2021.36), moet dit worden aangepakt.

Vorm blijft gelijk

Helaas kan Tesla de vorm van het stuurwiel niet aanpassen. Maar de functionaliteit met richting aangeven is verbeterd. Zo gaan de clignoteurs uit wanneer de auto erachter komt dat een manoevre is voltooid. In combinatie met de informatie van het navigatiesysteem kan de auto ‘herkennen’ wat voor situatie aan de gang is. Maar het belangrijkste is dat de knoppen op het stuurwiel kunnen dienen als manual override.

Dus met de knoppen kun je altijd alsnog de knipperlichten aan- of uitzetten. Ook voor het grootlicht en de richtingaanwijzers kun je nu de force-touch-knoppen gebruiken. Naast het knakige stuur dat Tesladeels heeft verholpen, behelst de update nog twee geinige dingen. Ten eerste zijn er verbeteringen aan de accu waardoor deze beter functioneert bijn koud weer. Een andere upgrade is dat je de luchtkwaliteit in de Tesla kunt verbeteren voordat je instapt. Een soort voorverwarming, maar dan voor extra schone lucht (mede dankzij dat HEPA-filter).

Via: Electrek.