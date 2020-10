Uniek Ford SVT concept is voor de hoogste bieder - Autoblog.nl

Zonder reserve gaat deze Ford SVT concept geveild worden. Een unieke kans om een stukje Ford geschiedenis te bemachtigen.

Dikke pickups zijn anno 2020 gemeengoed. Denk aan de recente Ram TRX met 712 pk of een Shelby F-150 die goed is voor 750 pk. Dat was in het verleden wel anders. Toen Dodge de tiencilinder in RAM stopte en daarmee de RAM SRT-10 creëerde was dat heel bijzonder.

Ford heeft uit dat tijdperk ook ooit een poging gedaan. Verder dan een concept kwamen ze echter niet. Het gaat hier om de Ford F-150 SVT Sport Trac Adrenalin Concept. Het was een creatie gebouwd door het Special Vehicle Team (SVT) van Ford. De pickup was 15 jaar geleden te zien op de autoshow van New York. Het concept moest performance combineren met de praktische eenvoud van een pickup.

De auto werd aangedreven door een 4.6-liter V8 met 395 pk en 529 Nm koppel. Cijfers waar je nu je schouders voor ophaalt. Ford heeft het concept vijf jaar in eigen huis gehouden. In 2010 werd de auto verkocht aan een particulier. Nu, 10 jaar later, duikt het concept weer op. De Ford SVT concept gaat geveild worden tijdens een Barret-Jackson veiling.

De pickup zal zonder reserve aangeboden worden. Alleen met een groot privéterrein of een afgesloten circuit kun je van de auto genieten. Het is immers een concept, dus een typegoedkeuring voor de openbare weg zit er niet in. Dus ook geen voordeel grijs kenteken voor de ondernemers onder ons.