Audi RS6 vult carport van Zuid-Hollandse villa

Een prima 2 car garage: Audi RS6 Avant en een Audi A8 in een Zuid-Hollandse villa.

De auto’s moeten buiten slapen, maar dat maakt deze villa in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland niet minder gaaf. Sterker nog, de villa staat aan de Lekdijk. Een mooi stukje weg die niet geheel toevallig in het verleden is opgenomen in de Porsche Tour of Legends.

Audi RS6 én een villa

Hoe lekker is het om op zondag je favoriete bolide te starten en meteen te rijden op een fraaie weg met leuke bochten. Met name op de zondagochtend is het hier sturen in alle rust, want later op de dag en vooral op zomerse middaggen is het een stuk drukker met motoren, fietsers en ander recreatieverkeer.

In dit geval vult een Audi RS6 Avant en een A8 de carport. Een derde auto past er ook nog wel bij. Geen gave garage dit keer, maar wat niet is kan nog komen. Genoeg ruimte om te verbouwen op het perceel van 5.165 m². Het huis zelf heeft een oppervlakte van 258 m²

De woning staat te koop op Funda voor 1,75 miljoen euro. Als je de foto’s bekijkt zou je niet beseffen dat de villa uit 1987 stamt. Het huis is dan ook stevig gerenoveerd. De tuin bestaat onder meer uit een bubbelbad en een mooi zwembad.

Of een Audi RS6 Avant een Audi A8 ook mijn 2 car garage zouden vormen? Nee, doe dan maar iets wat ook daadwerkelijk enorm lekker de bocht omgaat. Eerlijk is eerlijk, zo’n blauwe RS6 (C7) droogt wel goed op.

De dijk ligt er al, nu de auto’s nog. Of beter gezegd, nu het huis nog. Want er zal eerst een bod geaccepteerd moeten worden. Dromen mag altijd hè. Plaatjes kijken doe je op Funda.