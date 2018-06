Puike Porsche 911 uit The Bridge te veil voor goed doel

Wie heeft er nog meer opeens zin in olijven?

De laatste jaren knalt de ene na de andere keiharde Scandinavische detectiveserie je beeldscherm op. Het is duidelijk, het vrijwel permanent koude weer in het Noorden doet de psyche van de ongelukkigen die er moeten leven geen goed. De karakters in deze series zijn doorgaans namelijk net zo koud, kil en hard als de sneeuwige ijswereld waarin ze existeren. Voor mij is de nieuwigheid er wel een beetje vanaf. De Draad > De Brug. Maar kennelijk heeft het genre nog steeds een grote schare fans.

Een van de meer recente toevoegingen aan het Scandi Noir oeuvre is de serie The Bridge. De titel verwijst naar de locatie waar de gebeurtenissen zich af spelen, in de buurt van de Sontbrug die Zweden met Denemarken verbindt. De hoofdrol wordt echter vertolkt door Sofia Helin, die een detective met issues genaamd Saga Norén speelt. Saga is een beetje (veel) auti en dat is oké.

De échte hoofdrol voor ons autofans wordt echter vervuld door Saga’s vierwieler. Dit is namelijk een werkelijk epische Porsche 911 G-model uit 1977 in de kleur Jäger Grun met een donkerbruin interieur. De tofste 911 ooit ever, een perfect passende period correct kleurencombo; ik wil ‘m hebben. En dat kan binnenkort, mits ik een onverwachte vakantiebonus krijg én jij ‘m niet voor mijn neus weggrist met je grijpgrage tengels en enorm dikke portemonnee. De auto wordt namelijk op 13 juli geveild door Bonhams, zonder reserve.

De opbrengst gaat naar een goed doel, namelijk WaterAid. Hoodrolspeelster Sofia vind deze club die schoon water levert aan arme mensen puik. Bonhams verwacht dat de auto slechts 23.000 tot 34.000 Euro opbrengt. Maar laten we eerlijk zijn, dat wordt natuurlijk veel meer. Hoeveel tel jij neer voor deze G?