Vrouw appt achter stuur, ramt agent, krijgt waarschuwing

In een P.C. Hooft-tractor.

Het gebeurt niet vaak, maar eindelijk was er gisteren ‘iets te doen’ in het centrum van Tilburg. Een motoragent zag de geijkte combinatie van een zwarte Range Rover Sport met een appende vrouw achter het stuur rijden en rook zijn kans. Op de bon slingeren die totaalmallote! De agent gaf een stopteken. Toen de vrouw daarna daadwerkelijk stil ging staan, plaatste hij zijn tweewieler achter de SUV en probeerde hij zich zijn training te herinneren om wulps kinpperende wimpers te weerstaan.

Druk doende met deze meditatie, moest de koddebeier echter opeens springen voor zijn leven. De vrouw besloot namelijk full on Grand Theft Auto te gaan en achteruit te rijden. Hierbij maaide ze de motorfiets omver. De bromsnor kon letsel aan lijf en leden ternauwernood voorkomen. Althans dit is de lezing van de politie zelf.

De vrouw ik kwestie houdt er echter een andere lezing van de feiten op na, zo blijkt uit berichtgeving van Omroep Broabant.

Het is een kletsverhaal. Ik reed achteruit naar een parkeerplek en de agent dacht dat ik aan het bellen was. Dat was niet zo en ik heb ook geen boete gekregen. Zegt de politie van wel? Onbegrijpelijk. Als ik al bellend een agent had aangereden hadden ze me toch wel opgepakt?