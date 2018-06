HEET! Karten wordt een olympische sport

Scoor jij de eerste gouden olympische autosport medaille ooit?

Persoonlijk ben ik een liefhebber van zowel traditionele sporten als basketbal, tennis en voetbal áls van autosport, maar datzelfde geldt vreemd genoeg niet voor iedereen. Sommige voebelliefhebbers vinden dat gerace met ‘die opgevoerde skelters’ maar niks. Tegelijkertijd zijn er individuen die wel van autosport houden, maar mensen die achter een bal aanrennen debiel vinden. Kortom, je zou er een mooi Venndiagrammetje van kunnen maken.

Bepaalde krachten in de autosport-wereld willen de cirkels van de resulterende diagram liefst een stukje in elkaar duwen, zodat er meer liefhebbers van ‘gewone sporten’ ook de autosport serieus nemen en in de armen sluiten. Een van deze krachten heet de Federation Internationale de l’Automobile (FIA). Van een ‘leuke hobby’ voor de (zonen van) rijken, moet beginnen met autosport voor kinderen hetzelfde worden als beginnen met tennis. Een manier waarop zij dit denken te kunnen bereiken, is autosport ‘olympisch maken’. Het idee zingt al een tijdje rond, maar nu wordt het zomaar opeens bewaarheid!

Felipe Massa, de nieuwe kart-honcho van de FIA, heeft het voor elkaar gebokst: bij de olympische jeugdspelen van dit jaar in Buenos Aires zal er een race gehouden worden met elektro-karts gemaakt door Bosch en het Duitse Mach1-kartteam, zo bericht AutoBild. Lang was het feit dat het materiaal zo belangrijk is voor het resultaat een reden voor olympische bonzen om autosport uit hun midden te weren (kennelijk maakt dat bij paardensport niks uit), maar die barrière is weggenomen.

De karts zijn identiek en hebben 27 pk. De deelnemers mogen 14 tot 18 jaar oud zijn, dus ze hebben alvast niks te duchten van oude rot Max Verstappen. Mocht iemand de nationale eer willen verdedigen: hier hebben we vast wat tips voor je. Puike ontwikkeling, of een kansloze PR-stunt?