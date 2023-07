Woke bastion wil rijbewijs voor E-bikes

E-bikes redden de wereld, maar toch wil een woke bastion nu regels.

De woke beweging was ooit bedoeld om bepaalde ondergerepresenteerde groepen gelijke rechten te geven als andere groepen. Inmiddels slaat het meestal door in extremisten die voorheen ondergerepresenteerde groepen méér rechten willen geven dan andere groepen. Iedereen moet zich van de wokies aan de regels houden, behalve de wokies zelf. Niet zelden lijmen ze zichzelf weer ergens vast aan asfalt of vandaliseren ze auto’s en maken ze daarmee hardwerkende Jan Modalen tot slachtoffer.

In het licht van bovenstaande, doet het ons deugd dat woke heilstaat California, dat -niet toevallig- momenteel helemaal naar de gallemiezen gaat, regelgeving wil voor E-bikes. In eerste instantie omarmden namelijk vooral oudjes de elektrische fiets. Maar inmiddels zijn deze in toenemende mate ook populair bij jongeren. Jongeren die nog geen rijbewijs hebben en daardoor ‘de verkeersregels niet kennen’.

De vraag is of ze de regels daadwerkelijk niet kennen, of zich er gewoon niet aan houden. Maar feit is dat in California nu Assembly Bill 530 (AB530) voorligt aan de bestuurders. Deze stipuleert dat gebruikers van een E-bike zonder rijbewijs, eerst een theorietest en praktijktraining af moeten leggen. Tevens verbiedt AB530, indien deze aangenomen wordt, kinderen van minder dan twaalf jaar oud een E-bike te gebruiken. Assemblyvrouw Tasha Boerner rukt aan met de rubberen stoeptegels:

As a mother and a legislator, I believe that we must act to prevent our youth from injuries and educate parents on the promise and responsibility of e-bikes, and AB 530 is another step to increase their safety while sharing the road. Tasha Boerner, moeder en politica

Waarvan akte. Moeten wij in Nederland ook maar dergelijke regelgeving hebben om ons te beschermen tegen pijlsnelle, levensgevaarlijke oldtimers en pubers op E-bikes? Laat het weten, in de comments!