Stand na GP Hongarije 2023 en zes dingen die ons opvielen

We hebben ‘m weer voor je: de stand na de GP Hongarije 2023!

De GP van Hongarije is traditioneel een vrij saaie race. Er zijn weinig inhaalmogelijkheden en de snelheden liggen vrij laag. Gisteren was dat niet heel veel anders, alhoewel we gelukkig wel een leuke kwalificatiesessie hadden.

In een notendop: Verstappen en Red Bull breiden hun voorsprong uit, Ricciardo kwalificeerde en finishte beter dan Tsunoda, het is onduidelijk wat nu het het tweede team is op de grid en er waren nauwelijks leuke gevechten op de baan. Coureurs reden hun eigen race, dus bijna niemand ging zich verzetten bij een inhaalactie.

Opvallende dingen aan de race

Uiteraard hebben we ook en langere nabeschouwing voor je! We hebben de stand na de GP van Hongarije 2023 voor je, plus zes dingen die ons opvielen aan afgelopen weekend

Interessant kwalificatieformat

Het nieuwe kwalificatieformat dat getest werd (Q3 op hards, Q2 op medium en Q1 op softs) is erg geslaagd te noemen. Althans, als je maximaal vermaak voor de kijken wenst. Die 2 setjes banden die je niet meeneemt zetten geen zoden aan de dijk, maar het zorgt wel voor een extra dimensie die je vroeger niet had bij de kwalificaties.

Nu is het wel zo dat teams vrij snel doorhebben hoe ze het aan kunnen pakken, waardoor de spanning eraf is. Dus we twijfelen of de spanning komt door het nieuwe format of alleen omdat het format nieuw is.

Pérez, Pérez, Pérez

Sergio Pérez is een bijzonder fenomeen. Hij kan heel erg teleurstellen en af en toe verrassen. Op vrijdag crashte hij zijn auto in de eerste snelle ronde van FP1, op zaterdag haalde hij Q1, maar was het niet heel overtuigend. En in de race deed de Mexicaan het uitstekend. Hij wist uiteindelijk het podium te halen door een cleane race te rijden. Nadeeltje: met verreweg de snelste auto van het veld. Verstappen had een voorsprong van 36 seconden, dus eigenlijk had dit alsnog een heel erg dikke P2 moeten zijn en dat was het niet.

Hamilton kan pole niet omzetten in resultaat

Eindelijk, een nieuwe polesitter! Natuurlijk, Lewis Hamilton had in zijn carrière al 104 keer pole position gepakt, maar deze was mooi. Je mag vinden van Hamilton wat je wil, maar het is een geweldige racer en een waar kwalificatiebeest. Het is goed om hm af en toe nog vooraan het veld tegen te komen. Ook knap is dat de Lewis alsnog geen moeite heeft om Russell van zich af te houden. Het is niet alleen ‘gogme’, maar ook gewoon pure snelheid.

Waanzinnig close (en toch ook niet)

De nieuwe regels pakken vooralsnog erg goed uit. Natuurlijk, de extreme voorsprong van Max Verstappen en Red Bull verbloemen het een beetje. Maar alles zit echt waanzinnig dicht bij elkaar. Bij de kwalificatie zat de top 15 binnen een seconde. Dat is dus precies wat ze bij de Formule 1 willen. In de race zijn de verschillen dan wel heel erg groot. Al halverwege de race waren de gaten enorm. Dat is dan wel weer jammer.

McLaren structureel snel

Aanvankelijk waren de McLarens niet vooruit te branden dit seizoen. Bij de GP van Engeland 2023 leek het erop dat de upgrades en de eigenschappen van Silverstone (lage temperatuur, hoge snelheid) de McLarens in de kaart speelden. Maar die theorie kan in de prullenbak, want op het hete en bochtige baantje van Hongarije deden beide McLarens het heel erg goed.

In de kwalificatie stond het team uit Woking 3 en 4 en in de race stonden ze naar een paar bochten al 2 en 3. Niet alleen de auto’s zijn erg goed, ook de coureurs (Lando Norris en Oscar Piastri) presteren uitstekend en constant. Aan het einde van de race ging het ietsje minder, maar gezien de baan (kort en bochtig) en temperaturen (erg hoog) kunnen we niets anders doen dan buigen voor de prestaties van het team van Zak Brown en de zijnen.

Aston Martin is het kwijt

We hadden verwacht dat Aston Martin Racing iets beter zou presteren dan dat ze gedaan hebben. Ze hebben nogal last van de wet van de remmende voorsprong. Waar de Scuderia Ferrari, Mercedes GP en McLaren (in die volgorde) stappen maken, blijft Aston Martin een beetje achter. McLaren bewijst echter wel dat je in relatief korte tijd alsnog een grote omslag kunt maken met het huidige reglement. Qua snelheid zijn ze nu niet het tweede team, maar het vijfde.

Rijderskampioenschap

Verstappen breidt zijn enorme voorsprong nog maar eens flink uit. Russell stijgt van 6 naar 5 ten koste van Sainz. Lando Norris weet ook een plaatsje te winnen, terwijl Stroll een stapje terug doet. Oscar Piastri nadert Ocon en beleeft nu een geweldige rookie-jaar.

De stand na de GP Hongarije 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 281 2 Pérez Red Bull 171 3 Alonso Aston Martin 139 4 Hamilton Mercedes 133 5 Russell Mercedes 90 6 Sainz Ferrari 87 7 Leclerc Ferrari 80 8 Norris McLaren 60 9 Stroll Aston Martin 45 10 Ocon Alpine 31 11 Piastri McLaren 27 12 Gasly Alpine 16 13 Albon Williams 11 14 Hülkenberg Haas 9 15 Bottas Alfa Romeo 5 16 Guanyu Alfa Romeo 4 17 Tsunoda AlphaTauri 2 18 Magnussen Haas 2 19 Sargeant Williams 0 20 De Vries AlphaTauri 0 21 Ricciardo AlphaTauri 0

Constructeurskampioenschap

Het is dat Red Bull zo dominant is, want daar achter is het heel erg spannend. McLaren maakt weer een enorme. Bij Aston Martin stagneert het een beetje, terwijl bij Ferrari de gehoopte stijging uitblijft. Alpine F1 Team is minder slecht dan het lijkt, maar ze hebben erg veel pech dit seizoen. Hier gebeurt verder niets qua positiewisselingen.

Wel is het zo dat McLaren lekker aan het klimmen is. Het gat tot Ferrari is nog best groot, alhoewel dat met twee goed scorende McLarens snel gaat. Aston Martin stagneert op het moment, dus het gaat nog zwaar worden voor het team uit Silverstone.

De stand na de GP Hongarije 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull Honda RBPT 452 2 Mercedes 223 3 Aston Martin Mercedes 184 4 Ferrari 167 5 McLaren 87 6 Alpine 47 7 Haas Ferrari 11 8 Williams 11 9 Alfa Romeo 9 10 AlphaTauri 2

Kwalificatieduel

Ricciardo is sneller dan Tsunoda! De goedlachse Australiër wist wél Q2 te halen, Tsunoda niet. Het ziet heel erg dichtbij elkaar, maar het is indrukwekkend van Ricciardo. Vanwege verkeer wist Russell Q2 niet te halen, terwijl Hamilton dat makkelijk lukte. Die oude vos blijft alsnog sneller. Hülkenberg was wéér sneller dan Magnussen.

De stand na de GP Hongarije 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 9 Pérez 2 Alonso 8 Stroll 3 Russell 5 Hamilton 6 Leclerc 7 Sainz jr. 4 Norris 10 Piastri 1 Ocon 7 Gasly 4 Hülkenberg 9 Magnussen 2 Guanyu 4 Bottas 7 Tsunoda 8 de Vries 2 Tsunoda 0 Ricciardo 1 Albon 11 Sargeant 0

Snelste raceronde

Max Verstappen zette de snelste rondetijd van 1:20.504 neer direct na het wisselen van de banden. Daarna deed de Nederlander het rustig aan door 1:22-1:23 te gaan rijden. Het is ook een seconde sneller dan welke snelste ronde van een andere coureur de afgelopen race. On-ge-loof-lijk. En dan is Hongarije niet bepaald een baan waar de RB19 uitblinkt.

De onderlinge stand na de GP Hongarije 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 5 Pérez Red Bull 2 Zhou Alfa Romeo 1 Russell Mercedes 1 Hamilton Mercedes 1

Driver of the Day

De stemmers houden van de underdog. Ditmaal was de Driver of the Day Sergio Pérez de meeste stemmen. Van 9 naar 3 rijden in een raket van een wagen wordt tegenwoordig ruimschoots beloond. Schiet ons maar lek.

De onderlinge stand na de GP Hongarije 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Sergio Pérez Red Bull 3 Lando Norris McLaren 2 Max Verstappen Red Bull 2 Fernando Alonso Aston Martin 1 Lewis Hamilton Mercedes 1 Esteban Ocon Alpine 1 Alex Albon Williams 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

Nee! Althans, de winnaar wel. Maar de winnaar gokken is niet echt heel erg moeilijk in het seizoen 2023. Wat er daarachter gebeurde, is wel bijzonder. Jaap en Wouter hadden meer van Pérez verwacht (net als zijn vader en Helmut Marko). De verhoudingen blijven dus min of meer gelijk.

De stand na de GP Hongarije 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (VER, PER, ALO) 68 Wouter (VER, PER, HAM) 62 Michael (VER, HAM, RUS) 55

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste meters van de GP van België 2023 worden verreden op 28 juli om 13:30.