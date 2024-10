PVV’er (!) roept EU op om zich te bemoeien met vergroening wagenpark

Ja, dat had je niet verwacht hè, van een PVV-staatssecretaris.

De PVV was nou niet bepaald een partij die vergroening als prioriteit had en ze waren ook geen groot fan van EU-bemoeienis. Toch is het nu een PVV-staatssecretaris die juist wel voor deze zaken pleit.

PVV’er Chris Jansen ontkende eerder nog glashard dat de mens invloed heeft op klimaatverandering, maar is nu kennelijk omgedraaid als een blad aan een boom. Als Staatsecretaris van Milieu zet hij zich namelijk in voor het behalen van de CO 2 -doelen.

Volgens Jansen valt er vooral veel winst te halen bij de zakelijke markt, ook al zijn er aardig wat elektrische auto’s van de zaak. Er moeten extra maatregelen komen om bedrijven te stimuleren voor een elektrisch wagenpark te kiezen. “Voor het derde jaar op rij blijft de acceptatie van emissievrije auto’s, ondanks financiële prikkels, achter bij de particuliere markt”, aldus Jansen.

Volgens de staatssecretaris zijn maatregelen op landelijk niveau ook niet genoeg en daarom heeft hij een oproep gedaan aan de Europese Commissie. Samen met enkele buitenlandse collega’s is er een brief geschreven aan Ursula, waarin opgeroepen wordt om de zakelijke markt meer richting elektrisch te duwen.

Hoe dat precies moet gebeuren wordt niet concreet gemaakt in de brief. Dat mag de Europese Commissie zelf uitzoeken.

Bron: NRC