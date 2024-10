Deze MPV is ontworpen door Pininfarina (en komt NIET uit China)

Een MPV ontworpen door Pininfarina, waar hebben we dat eerder gehoord?

Als je zegt MPV en Pininfarina denk je natuurlijk aan de onvolprezen Hyundai Matrix. Die auto staat nu niet bepaald bekend als hun beste werk. Ze doen het nu echter dunnetjes over, want er is wederom een MPV die getekend is door Pininfarina.

Het goede nieuws is: hij is minder lelijk dan een Matrix. Een schoonheid kunnen we het ook niet noemen, maar interessant is het design wel. Van de zijkant ziet de auto er een beetje uit als een Range Rover MPV, maar de voor- en achterkant (met name de achterlichten) zijn tamelijk uniek.

Voor de afwisseling is deze auto niet afkomstig uit China, maar wel uit een buurland. Dit is namelijk een Foxtron uit Taiwan. Foxtron is een joint venture tussen lokale autofabrikant Yulon en elektronicagigant Foxtron (die onder andere jouw iPhone in elkaar schroeft).

Foxtron bestaat nog maar sinds 2020, maar is in een rap tempo modellen aan het introduceren. Deze Model D is de nieuwste en het is een zevenzits MPV. Je kunt het dus zien als een concurrent voor de EV9, al is deze Model D met 5,13 nóg iets langer. De auto moet een range hebben van 660 km WLTP, met dank aan een grote 100-120 kWh batterij. Verdere specificaties zijn nog niet bekend.

De Foxtron Model D moet over twee jaar op de markt verschijnen, al zal dat wel onder een andere naam zijn. De Taiwanezen laten andere fabrikanten namelijk onder licentie hun auto’s bouwen.