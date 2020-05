Raad eens wie de rijkste Britse sportman ooit is

Een paar kleine hints: hij is naast sporter ook veganist, rapper en modeontwerper.

Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom Formule 1-coureur een droombaan is. Geld is daarvan niet de belangrijkste maar het is toch een mooie bijkomstigheid. In tegenstelling tot bijvoorbeeld profvoetballers zijn er maar zeer weinig F1-coureurs. Daar hoort dan ook een zeer riant salaris bij. Dat geldt in het bijzonder als je zesvoudig wereldkampioen bent. We hebben het natuurlijk over Hamilton. Hoe groot het vermogen van Lewis Hamilton wel niet is blijkt uit een nieuw lijstje van de Sunday Times.

De Britse krant maakt iedereen jaar een overzicht van de rijkste Britten: The Rich List. De volledige lijst van dit jaar is nog niet gepubliceerd, maar de krant maakt wel alvast bekend wie de rijkste sportman van het land is. Deze eer gaat naar de ons allen welbekende Lewis Hamilton. Zijn vermogen bedraagt op dit moment maar liefst 224 miljoen pond, oftewel 253 miljoen euro.

Vorig jaar bedroeg het vermogen van Lewis Hamilton nog op 211 miljoen euro. Een snelle rekensom leert dat hij het afgelopen jaar dus 42 miljoen heeft opgestreken. Hiermee is het niet alleen de rijkste Britse sporter van 2020, maar de rijkste Britse sporter ooit. Voorheen was dat David Beckham, die 226 miljoen bezat. Helemaal eerlijk was dat niet: het vermogen van een zekere ex-Spice Girl en Evoque-ontwerper was daar namelijk ook bij inbegrepen.

Het is de vraag of Lewis Hamilton’s vermogen volgend jaar net zo hard zal stijgen. Dat hangt een beetje af van het nieuwe contract dat hij gaat tekenen bij Mercedes. Aan de ene kant doen er geruchten de ronde over een hoger salaris van meer dan 60 miljoen euro. Aan de andere kant is het ook niet ondenkbaar dat Hamilton erop achteruit gaat. Wat de uitkomst van de onderhandelingen ook is, de titel rijkste Britse sporter zal hij voorlopig niet kwijt raken.

Via: Sunday Times