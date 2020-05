Tesla-eigenaar sluit autodief op via smartphone

De dief ging per direct achter slot en grendel.

Een auto stelen: het lijkt zo makkelijk in GTA. Je trekt een deur open, sleurt de eigenaar eruit en voila, je hebt een auto gestolen. Een Amerikaanse jongeman probeerde dit geintje – al dan niet geïnspireerd door GTA – bij een Model 3, maar kwam van een koude kermis thuis.

De poging tot diefstal gebeurde vorige week in het altijd gezellige Californië. In eerste instantie leek het goed te gaan. Toen de autodief namelijk tegen de eigenaar schreeuwde dat hij uit moest stappen, gaf deze daar gehoor aan. Daarna verliep de diefstal wat minder vlotjes. De eigenaar van de Tesla pakte namelijk snel zijn telefoon en schakelde de motor uit. Vervolgens deed hij de vergrendelde hij de deuren en zat de onfortuinlijke dief opgesloten in zijn zojuist gestolen Tesla.

Toen de politie op de plaats van delict arriveerde troffen ze de dief nog steeds aan op de bestuurdersstoel. Het was dus een kwestie van de auto ontgrendelen de dader kon in de boeien worden geslagen. De lokale politie meldt dat het om de 21-jarige Charlie S. gaat. De auto in kwestie was een ‘Tesla T3’. Bron: hep op Facebook gestaan. We gaan er gemakshalve even vanuit dat de politie een Model 3 bedoelde.

***SUBJECT ARRESTED FOR CARJACKING****On May 8, 2020, at approximately 10:20 a.m., officers were dispatched to the 400… Geplaatst door Barstow Police Department op Dinsdag 12 mei 2020

Als de opgesloten dief een beetje helder was geweest had hij de Tesla waarschijnlijk nog wel kunnen ontgrendelen. Dat was hij alleen niet. De politie wist bij het zien van zijn lichaamstaal en gedrag al meteen hoe laat het was: Charlie was zo stoned als een garnaal.

Eind goed, al goed dus voor de Tesla-eigenaar. De autodief wordt ergens anders opgesloten en zijn Tesla Model 3 is ongeschonden uit de strijd gekomen. Bovendien heeft hij de rest van zijn leven een mooi verhaal om te vertellen. Alhoewel, zijn kleinkinderen zullen over dertig jaar misschien niet meer zo onder de indruk zijn van dergelijke technologie. Misschien moet hij dan zelfs nog uitleggen wat een autodief überhaupt is.