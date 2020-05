De Manhart MH8 800 is de snelste M8 ter wereld

Een powerboost van Manhart maakt deze M8 oppermachtig.

In augustus vorig jaar kregen we al een hele dikke BMW 8-serie van Manhart te zien. Deze auto had 621 pk. Daarmee kom je al vrij weinig te kort, maar deze versie was gebaseerd op de M850i. Er is natuurlijk ook nog een M8, dus er viel meer te halen voor de Duitse tuner. Die kans hebben ze dan ook niet laten liggen.

Een standaard M8 beschikt over 625 pk. Manhart heeft daar nog bijna 200 pk meer uit weten te persen. Het vermogen van de Manhart MH8 800 ligt daarmee nu op 823 pk (niet op 800 dus). Het koppel is gestegen van 750 Nm naar 1.050 Nm. Dit is goed voor zeer indrukwekkende prestaties. 0-100 zou volgens Manhart in 2,6 seconden mogelijk moeten zijn. De 200 km/u kan al in 5,7 op de teller staan.

Manhart weet G-Power net te overtroeven qua vermogen met de MH8 800. De M8 van G-Power kwam namelijk uit op 820 pk. Wat voor prestaties daarbij horen vermeldde G-Power niet. Manhart claimt in ieder geval dat zij de snelste M8 Competition ter wereld gebouwd hebben.

Manhart heeft de M8 ook de bijbehorende optische upgrades gegeven. Denk daarbij aan de nodige carbon goodies en 21 inch velgen. Afgezien van de opzichtige gouden striping is het allemaal redelijk subtiel gebleven. Voor zover een M8 subtiel te noemen is.

Als je trek hebt in de snelste M8 ter wereld, zul je zelf ook snel moeten zijn. Manhart bouwt namelijk niet meer dan tien exemplaren. Nummer 1 van de 10 wordt op de website van de Duitse tuner aangeboden voor €223.000. Daar mag je nog even de Nederlandse BPM bij optellen.