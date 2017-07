Evoque-designer haalt hard uit naar Victoria Beckham

Gerry McGovern, hoofd design bij Land Rover, doet een boekje open over zijn samenwerking met de voormalige Spice Girl.

De hoge piefen bij Land Rover waren er vermoedelijk heel blij mee. Ze hadden Victoria Beckham gestrikt om wat promotiewerk te doen voor de Evoque (rijtest). Er kwam een gelimiteerde Evoque by Victoria Beckham op de markt. 200 exemplaren werden er gemaakt, met een Nederlandse prijs van maar liefst 125.600 euro.

Gerry McGovern zat vermoedelijk helemaal niet te wachten op mevrouw Beckham. De designer deed vorige week een aantal opmerkelijke uitspraken tijdens een publiekelijk evenement. Zo stelde McGovern dat Beckham had gezegd dat ze de ‘Evoque zou hebben ontworpen’. Die uitspraak deed de voormalige Spice Girl tijdens de lancering van de gelimiteerde Evoque in China. “We hebben nooit gezegd dat ze de auto had ontwerpen. Dat is een veronderstelling die mensen hebben gemaakt”, aldus de designer. Toen McGovern haar na afloop hierop aanspraak reageerde Beckham onverschillig. “Oh, ik had niet door wat ik had gezegd.”

McGovern zei dat hij niet meer wilde samenwerken met Beckham na afloop van de gebeurtenis. “Ze heeft de Evoque niet ontworpen, het ontwerpen van een auto neemt jaren in beslag.”

De Evoque by Victoria Beckham was natuurlijk een marketing-dingetje van Jaguar Land Rover. Zowel het uiterlijk als het interieur van de auto werd op maat geconfigureerd door de Britse zangeres. Dat men dacht dat Beckham ook verantwoordelijk was voor het ontwerp zat McGovern, vijf jaar na de lancering, blijkbaar nog steeds niet lekker. (via Dailymail)