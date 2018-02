Raad eens wie twee duimen en 25% van BMW heeft?

Juist ja, deze guy hierboven.

Je kijkt naar Stefan Quandt, erfgenaam van de rijkste familie van Duitsland en sinds gisteren de grootste aandeelhouder van BMW. Samen waren de Quandtjes al min of meer de baas bij het merk uit München, maar nu de erfenis van wijlen matriarch Johanna Quandt eindelijk verdeeld is, zijn de kaarten overnieuw geschud. Stefan Quandt heeft nu 25,83 procent van de aandelen in zijn eigen bezit.

Dit is een significant getal omdat het de grens van 25 procent overschreidt. Lekker belangrijk zal je zeggen; je moet toch meer dan 50 procent hebben om de scepter te zwaaien over het concern? Ja en nee. Volgens de Duitse wetgeving heeft Stefan in zijn eentje nu het recht een mogelijke (vijandige) overname tegen te houden. Daarvoor moet een partij in die Heimat namelijk 75 procent van de aandelen in handen hebben en dat kan nu dus niet meer zonder de medewerking van Stefan. De erfgenaam heeft een zogenoemde blocking stake in handen.

Als Stefan en zijn zusje Sussane Quandt (Klatten) de aandelen van moederlief (46,8 procent) eerlijk door midden hadden gedeeld, waren beiden nodig geweest om een overname tegen te houden. Maar Susanne is kennelijk met haar broer overeengekomen dat hij dus wat meer aandelen krijgt. De twee hebben daar wel rijkelijk lang over gedaan, want Johanna overleed reeds in 2015.

Enfin, voor wat het waard is: bij de huidige koers is Stefan’s deel zon’n 13,4 miljard waard en Susanne’s deel 10,9 miljard. De gok van voorvader Herbert Quandt om BMW te redden van de rand van de afgrond werpt dus nog altijd zijn vruchten af voor zijn nazaten.