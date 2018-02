Waarom Max Verstappen het kneusje van de F1 is

Gewaagde titel...

Met alle ontwikkelingen in de F1 van vandaag de dag, hoef je niet per se een relikwie uit de klassieke oudheid te zijn om te exclameren dat ‘vroegah alles betah’ was. In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld afscheid moeten nemen van het prachtige geluid dat de auto’s van weleer uitbraakten. Tot overmaat van ramp verdwijnen dit jaar ook nog eens de grid girls van het toneel. We krijgen voor deze grote gemissen wel iets terug, zoals bijvoorbeeld de HALO. Nou ja… Laat ons daar niet al te veel woorden meer aan vuil maken.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel in de F1. Je kan namelijk best goed beargumenteren dat het gemiddelde niveau in de sport hoger is dan ooit. Waar je vroeger hooguit een paar echte toppers in het veld had en het staartje van de grid gevuld werd door paradijsvogels met een grote zak geld achter zich, zie je dat tegenwoordig nauwelijks meer. Jazeker, er zijn nog steeds een paar coureurs die zonder de nodige financiële armslag geen stoeltje zouden hebben, maar zelfs zij hebben tegenwoordig doorgaans wel wat aardige dingen laten zien in de opstapklasses. De tijd dat je als (zoon van) een geslaagd zakenman, die weleens wat rondjes op een kart heeft gedaan, een stoeltje kan kopen bij teams als Forti, Minardi, of Ferrari Coloni, is voorbij.

Sterker nog, alle twintig mannen die over een maand in Melbourne aan de start staan hebben minimaal één kampioenschap achter hun naam staan in de lagere klasses. Dat wil zeggen, alle mannen op eentje na. Max Verstappen won, hoewel hij succesvol was met de karts, nimmer een kampioenschap in de autosport. Dat heeft uiteraard veel te maken met het feit dat hij binnen no-time promoveerde naar de F1, maar toch, het is een opvallend statistiekje. Hieronder een overzicht van wat Max’ concurrentie zoal wist te winnen voordat ze in de F1 belandden.

Lewis Hamilton

Als McLaren-protegé begon Hamilton zijn autosport-carrière in 2001 met de Formule Renault 2000 UK Winter Series. Het was niet direct een doorslaand succes. In vier races behaalde hij nul overwinningen, nul poles en nul snelste rondes. In het klassement eindigde hij als vijfde.

Een jaar later ging het al een stukje beter in de ‘echte’ Formule Renault 2000 UK Series. Drie overwinningen brachten de toen nog lil’ lil’ Lewis de derde plaats in het kampioenschap. Weer een jaar later schreef hij de serie op zijn naam voor Manor Motorsport.

In 2004 volgde het eerste jaar in de F3 Euroseries. De wederom voor Manor uitkomende Lewis behaalde hierin de vijfde plaats in het kampioenschap, maar won wel de Bahrain Superprix. In 2005 begon de echte zegetocht. Een overstap naar het dominante team van ASM leverde Lewis 15 overwinningen op in 20 Euro Series F3 races, plus de zege in de toen nog prestigieuze Masters of Formula 3 race op Zandvoort. In 2006 won Lewis ook nog even de GP2 Series, alvorens hij in 2007 promoveerde naar de F1.

Valtteri Bottas

Bottas begon zijn monoposto-carrière sterk met een derde plaats in de Formula Renault NEC in 2007. In 2008 won hij zowel de Formula Renault NEC als de Eurocup Formule Renault 2.0. De promotie naar de Euro Series F3 viel echter niet echt mee, vooral omdat Valtteri hierin wijlen Jules Bianchi trof als zijn teamgenoot. Het eerste jaar werd hij afgedroogd door de Fransman, hoewel hij met een gelukje de Masters op Zandvoort won. In 2010 was Bottas de eerste man bij het team van ART Grand Prix, maar slaagde hij er wederom niet in het kampioenschap pakken. Lichtpuntje was een tweede overwinning in de Masters.

Er volgde voor Bottas een laterale move naar de nieuwe GP3-klasse. Hierin werd hij wel kampioen, waarna hij met dank aan wat sponsors terechtkwam bij Williams als test- en reserverijder. Een jaar later mocht hij zijn debuut maken voor het Britse team.

Sebastian Vettel

In de Formule 1 pakte Vettel heel snel vier titels, vóór de Formule 1 staat de teller maar op één kampioenschap. Vettel won in 2004 als jong broekie de Formule BMW ADAC serie. In zijn jonge jaren combineerde Seb daarna verschillende taken, zoals de Euro Series F3, de Formule Renault 3.5 en het testrijder zijn van BMW Sauber. In 2007 was hij lekker op weg in beide kampioenschappen, maar kwam het telefoontje van BMW om Kubica te vervangen in de Grand Prix van Amerika. Daarna kreeg Vettel de kans bij Toro Rosso, waardoor hij de kans om kampioen te worden in de lagere klasses liet schieten.

Kimi Raikkonen

De Finse veteraan haalde net als Max Verstappen praktisch na één seizoen autosport al de hoogste klasse, hoewel hij hier in eerste instantie een voorwaardelijke superlicentie voor ontving. De Fin won echter wél een kampioenschap, of zelfs twee als je het Britse Formule Renault 2000 ‘Winter Championship’ van 1999 meetelt. Raikkonen stapte voor het eerst in monoposto’s in 1999 om een deel van het Britse Formule Renault kampioenschap af te werken. In de winter werd hij zoals gezegd kampioen door vier van de vier races te winnen in het speciale winterkampioenschap. Een jaar later reed hij het volledige kampioenschap en won daarin zeven van de tien races voor Manor Racing.

Daniel Ricciardo

De teamgenoot van Max schreef in 2008 het kampioenschap Formule Renault 2.0 WEC op zijn naam en het Britse Formule 3 kampioenschap in 2009. In de Formule Renault 3.5 Series werd hij in 2010 tweede.

Sergio Perez

De snelle Mexicaan kwalificeert zich op het nippertje als een titelwinnaar door zijn kampioenschap in de National Class van het British Formula 3 Championship in 2007. In 2009 werd de Mexicaan ook nog tweede in het GP2 kampioenschap als teamgenoot van Giedo van der Garde.

Esteban Ocon

Dat Esteban Ocon in 2014 kampioen werd in het Europese Formule 3 kampioenschap weten we natuurlijk allemaal. Het is zijn claim to fame omdat hij dat jaar (onder andere) Max Verstappen de loef afstak. Wat misschien niet iedereen weet: een jaar later werd Ocon ook nog kampioen in de GP3.

Lance Stroll

Je zou het wellicht niet verwachten, maar de man die wellicht het vaakst te horen krijgt dat hij alleen in de F1 zit omdat zijn pa loaded is (check zijn collectie en zijn huis), heeft maar liefst drie kampioenschappen gewonnen in de opstapklasses. Toegegeven, twee daarvan zullen je waarschijnlijk niet zoveel zeggen, namelijk het Italiaanse F4 kampioenschap in 2014 en de Toyota Racing Series in 2015. Maar Lance won ook het Europese Formula 3 kampioenschap in 2016 en die kan je niet stelen. Je kan wel het beste zitje kopen, maar dan nog moet je eerst nog maar even zien te winnen.

Sergey Sirotkin

Net als Perez kwalificeert Sirtokin zich slechts nipt voor deze lijst. In 2011 won hij de Formula Abarth European Series. Andere aansprekende resultaten van de Rus zijn twee derde plaatsen in de eindrangschikking van het GP2 kampioenschap in 2015 en 2016.

Nico Hulkenberg

We schreven het onlangs al een keer: Nico Hulkenberg won voor zijn tijd in de F1, waarin hij nu het dubieuze record in handen heeft van de meeste races zonder podium, zo’n beetje alles. De Duitser won in 2005 de Formula BMW ADAC, in 2007 de A1 Grand Prix met Team Duitsland, in 2009 de Euro Series Formule 3 en in 2010 de GP2 Series. Een garantie voor F1-succes betekent dat dus niet per se, hoewel het op zich natuurlijk al knap is om je bijna tien jaar te handhaven in de hoogste klasse van de autosport.

Carlos Sainz

De kersverse Renault-man heeft goede ervaringen met het Franse merk, want hij won in 2011 de Formula Renault 2.0 NEC en in 2014 de Formula Renault 3.5 Series.

Brendon Hartley

De carrière van deze Kiwi nam vorig jaar een opvallende wending toen hij alsnog zijn F1-kans kreeg die hem eerder door de vingers glipte. Hartley won in 2007 de Eurocup Formula Renault 2.0, maar daarna waren zijn resultaten in de monoposto’s net niet goed genoeg voor Red Bull om hem een zitje te geven. ‘Noodgedwongen’ week Hartley daarom uit naar de Sportscars. In de Porsche 919 won hij twee keer de titel in het WEC, in 2015 en vorig jaar. En passent wonnen Brendon en zijn teamgenoten ook op Le Mans. Misschien omdat Red Bull honcho Helmut Marko, ook ooit Le Mans-winnaar met Porsche, zich wel kon vereenzelvigen met Hartley heeft de Nieuw-Zeelander nu alsnog een kans om het te maken in de F1.

Pierre Gasly

Nog een Eurocup Formula Renault 2.0 winnaar. Gasly deed het in 2013. Daarna leek de Fransman net als zijn huidig teamgenoot Hartley een klein beetje te verzuipen in de hogere klasses. Zijn resultaten waren oké, maar niet geweldig. Toch pakte hij met een eindspurt de titel in de GP2 in 2016. Het was niet direct voldoende voor een promotie. Na een jaar in de Japanse Super Formula, waarin hij de kans op de titel misliep doordat de laatste race van het jaar werd afgelast, vond Red Bull hem opeens toch goed genoeg.

Romain Grosjean

De Franse zeurpiet was in zijn jonge jaren een veelwinnaar. Het begon al in zijn eerste autosport jaar met de titel in de Formula Lista Junior 1.6. Daarna volgde titels in de Franse Formula Renault (2005), Formule 3 Euro Series (2007) en GP2 Asia Series (2008). In 2009 leek Grosjean op weg naar de titel in de ‘échte’ GP2 Series, maar kreeg hij een belletje van Renault met de ‘vraag’ of hij Nelson Piquet junior wilde vervangen voor de laatste zeven races van het jaar.

Je kan daar geen ‘nee’ tegen zeggen, maar het werd een avontuur dat de carrière van Romain in de dop dreigde te knakken. Teamgenoot worden van Alonso is wat dat betreft eigenlijk nooit een goed idee. In 2010 moest Romain feitelijk de scherven opruimen van zijn kapotte reputatie. Dat deed hij echter met verve. Hij werd dat jaar kampioen in de (laag aangeschreven) AutoGP. Het leverde hem een kans op om in 2011 weer in de GP2 uit te komen voor het team van DAMS. Daar pakte hij de draad weer op door de GP2 Asia Series voor de tweede keer op zijn naam te schrijven alsmede het normale GP2 Series kampioenschap te winnen. Zodoende vond Grosjean zijn weg terug naar de F1.

Kevin Magnussen

De Deen won in 2008 het Deens Formula Ford kampioenschap en in 2013 de Formule Renault 3.5 Series. Nadat hij het jaar daarvoor overigens slechts zevende was geworden achter Robin Frijns, Jules Bianchi en nog een paar dudes.

Fernando Alonso

De Spanjaard rijdt net als Raikkonen alweer een eeuwigheid in de F1, maar hoe kwam hij daar eigenlijk terecht? Wel, door het kampioenschap te behalen in de Euro Open by Nissan in 1999, zeg maar de voorloper van de Formule Renault 3.5. In 2000 deed Alonso ook nog een jaar Formule 3000, waarin hij als vierde eindigde. Daarna volgde het debuut bij Minardi.



Stoffel Vandoorne

Onze Zuiderbuur bereikte voor huidige begrippen relatief laat de F1. Zodoende had hij voldoende tijd om wat kampioenschappen op zijn naam te schrijven in de opstapklasses. Het begon allemaal in 2010 met de titel in de F4 Eurocup 1.6. Daarna volgde de titel in de Eurocup Formula Renault 2.0 in 2012. In 2013 en 2014 eindigde Stoffel twee keer als tweede in de eindrangschikking in respectievelijk de Formule Renault 3.5 en de GP2 Series. In 2015 was de Belg dominant in de GP2, maar er was nog geen plaats bij McLaren in 2016. Daarom week Vandoorne net als Pierre Gasly een jaar later zou doen uit naar de Super Formula, waarin hij vierde werd.

Marcus Ericsson

Marcus wordt samen met het Williams-duo waarschijnlijk het vaakst beschouwd als het échte kneusje van de grid, maar ook hij proefde al twee keer de zoete smaak van de overwinning in een kampioenschap. In 2007 schreef hij de Formula BMW UK op zijn naam en in 2009 het All-Japan Formula 3 Championship voor het bekende team van TOMS.

Charles Leclerc

Deze groeibriljant van Ferrari wordt beschouwd als een groot talent. Dat heeft hij vooral te danken aan opeenvolgende kampioenschappen in de GP3 (2016) en Formule 2 (voorheen GP2) vorig jaar. Het is geen garantie voor succes, vraag dat maar aan Hulkenberg en Heidfeld, maar de Monegask zal zich ongetwijfeld kranig weren in de F1.

En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze lijst. OMGWTFBBQ!!1! Is Max stiekem een loser?