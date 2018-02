Ook problemen met Model X en Model S productie?

If you build it, they will come, krijgt een geheel andere lading bij Tesla.

Inmiddels is het namelijk niet meer de vraag of mensen de producten van Tesla wel willen afnemen, maar of Tesla alles wel gemaakt krijgt. Naast de uitgebreid gedocumenteerde productieproblemen van de Tesla Model 3, lopen de wachtlijsten voor de Model S en Model X namelijk stiekem ook flink op, zo ondervond kwaliteitspublicatie Electrek.

Tesla stelde de verwachte leverdatum van nieuw bestelde Model X-en (rijtest) onlangs bij naar ‘juni 2018’. Gisteren gebeurde hetzelfde voor de Model S (rijtest). Nou zijn dergelijke wachttijden op zich niet zo bijzonder in de autowereld, maar wel voor deze twee modellen die beide al enige tijd op de markt zijn. Tot op heden was de levertijd (in Amerika) namelijk doorgaans één of maximaal twee maanden. Ironisch genoeg betekent dat dat je wanneer je nu een Model 3 bestelt (met een spec die reeds geleverd wordt), je de auto eerder mag verwachten dan wanneer je een Model X of Model S bestelt.

Desgevraagd geeft Tesla geen reden op voor de vertraging anders dan dat de hoge vraag zorgt voor een langere wachtlijst. Dat is echter twijfelachtig, want hoewel de vraag naar de Model S en Model X opmerkelijk sterk blijft gezien de leeftijden van de twee auto’s, worden er geen nieuwe verkooprecords mee gevestigd. Waarom het bedrijf in het verleden dus binnen twee maanden kon leveren en nu pas na vier à vijf maanden, is wat dat betreft een mysterie. Voor nu.