Tesla Model 3 geleverd zonder zeer belangrijk onderdeel

Da’s ook wat. Koop je een nieuwe Tesla Model 3, vergeet de fabrikant er een zeer belangrijk onderdeel op te zetten…

Een vrouw in Amerika met de naam April Dawn was de koning(in) te rijk toen ze haar nieuwe Tesla Model 3 in ontvangst mocht nemen. Ze had zich er zo op verheugd, heerlijk stil rondrijden, optrekken als een malle en tijdens het remmen gewoon nieuwe energie tanken om verder te komen.

Alleen ging er iets niet helemaal goed, toen ze daadwerkelijk de weg op ging. Haar Model 3 Performance maakte een nogal raar geluid bij het remmen. En al had de beste dame niet al te veel verstand van auto’s, dit was volgens haar niet goed. Dus ging ze direct terug naar de dealer.

Remmen van de Performance maken meer geluid

De Tesla dealer had het euvel snel gevonden, dachten ze. Zij vertelden dat de grotere remmen van een Model 3 Performance nu eenmaal wat meer geluid maken dan die van een reguliere Model 3. Zaak opgelost en nu niet meer zeuren April…

Zou je denken.

De nieuwe eigenares nam namelijk geen genoegen met deze uitleg en ging naar een onafhankelijke garage. Daar namen ze de Tesla even goed onder de loep en konden ze de dame in kwestie de échte oorzaak van het rare geluid bij het remmen mededelen. De fabriek was vergeten een zeer belangrijk onderdeel te monteren.

Hoeveel remblokjes heeft een Tesla Model 3?

Een Tesla Model 3 wordt normaal gesproken geleverd met 4 remblokken. Vier aan de voorkant en evenzoveel aan de achterzijde. Alleen de Tesla in kwestie voldeed hier niet aan, die had er slechts 7. De fabriek was vergeten om het binnenste remblok linksachter te monteren.

Kan gebeuren, maar de reactie van Tesla zelf was natuurlijk niet wat je van een dealer verwacht. De auto werd vanzelfsprekend onder garantie gerepareerd, maar daar houdt de ellende niet op.

Vanwege de lange wachttijden vanwege tekorten aan onderdelen, wacht eigenaresse April inmiddels al 3 weken op de teruggave van haar Tesla. Maar ja, liever wat langer wachten en goed remmen, dan je sneller te pletter rijden omdat je auto helemaal niet remt… Lijkt ons dan.

Fotocredit: AprilDawn78 op Twitter