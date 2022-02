Raadplaat: wat voor Mercedes S-Klasse kloon is dit?

Als je het raadt, mag je deze Mercedes S-Klasse kloon kopen. Wat voor zeldzame youngtimer zien we hier?

Als je een luxueuze sedan wil, is het standaard antwoord eigenlijk Mercedes S-Klasse. Al decennialang is dat dé ultieme sedan voor alle doeleinden. Oké, je kan desgewenst een BMW 7 Serie of Audi A8 overwegen, of als je iets meer wil uitgeven kun je voor een Bentley of Rolls-Royce gaan. Het is echter bijna niemand gelukt om een aantrekkelijk geprijsd S-Klasse alternatief te maken die je ook echt moet kopen in plaats van een S-Klasse. Pogingen waren er wel.

Budget S-Klasse

Neem het voorbeeld van vandaag. Voordat we verklappen wat het is, eerst even dit. Je zou denken dat het gewoon een S-Klasse is. We geven nog een paar hints waarmee duidelijk wordt dat het bijna een S-Klasse is. Ten eerste dat hij op een Mercedes-basis staat. Maar dan wel van de W124-generatie E-Klasse (wel iets verlengd). Daarnaast doet de styling wat denken aan de W140 S-Klasse, met koplampen van een C140 S-Klasse Coupé. Ook de motoren kwamen van Mercedes. De M102 2.3 liter viercilinder kwam beschikbaar met 150 pk en de M104 zes-in-lijn kwam in 2.8 liter en 3.2 liter, respectievelijk met 197 en 220 pk.

SsangYong Chairman

Weet je het al? Het is een eerste generatie SsangYong Chairman (CM). We kennen SsangYong als een merk dat mocht leunen op Mercedes-techniek, met als bekende voorbeelden de Korando, Musso en Rexton. In Nederland relatieve successen, vooral onder mensen die voor weinig geld een potent trekpaard met Mercedes-motor zochten. Overige auto’s van SsangYong kwamen hier niet of deden het reteslecht. De Chairman is één zo’n auto. In Zuid-Korea was het best een aantrekkelijke manier om Mercedes-techniek in een Zuid-Koreaans jasje te krijgen, wel zo mooi om gewoon je eigen merk te rijden. In Europa kregen we hem niet. Er werd al voorspeld dat niemand zat te wachten op een soort nep-Mercedes. Toch had het best een succesje kunnen zijn: de leek zal hier met gemak een Mercedes in zien.

Het exemplaar van de SsangYong Chairman komt uit 1998 en zoals gezegd is het een soort verlengde E-Klasse met oude E-Klasse motoren. In dit geval ligt de grootste zes-in-lijn voorin, een 3.2 liter met 220 pk dus. De budget-Mercedes is zwart, lekker statig, met grijze bumpers. Dingen die nog konden in de jaren ’90. De Chairman werd ook verkocht als Daewoo Chairman en de tweede generatie ook nog als Roewe 850 in China.

Binnenin leunt de SsangYong Chairman ook op Mercedes-techniek. Een hoop bekende knopjes en ook de combinatie zwart met notenhout komt ons bekend voor. Beenruimte lijkt prima te zijn en ook krijg je gewoon lekkere leren stoelen die ook nog eens elektrisch verstelbaar zijn. Er zit warempel een infotainmentsysteem is, al is die wel in het Koreaans.

Occasion

Goed, deze Mercedes S-Klasse kloon is te koop. De SsangYong Chairman staat in Duitsland na een verleden in Polen. De kilometerstand is fors: 225.000 km. Maar de dealer verwacht dat ‘ie best wel eens in waarde zou kunnen stijgen. Daar durven wij geen donder op te zeggen. Helemaal niet omdat de prijs nu rond de 9.900 euro ligt. Kopen kan bij Fundgarage.