Aston Martin gaat hun modellen radicaal veranderen

Aston Martin gaat hun modellen volledig omschoppen in 2023, zonder dat het al compleet nieuwe auto’s worden.

Aston Martin is er niet geheimzinnig over dat ze banden hebben met Mercedes-AMG. De 4.0 V8 motor die momenteel gebruikt wordt komt uit de schappen van het bedrijf in Affalterbach en ook de techniek binnenin leunt zwaar op Mercedes. Dat laatste is een doorn in het oog van de huidige topman van Aston Martin, Lawrence Stroll. Het interieur en nog veel meer gaat drastisch veranderen in 2023, voor alle sportwagens van het merk.

Mercedes interieurs

Stroll meldt ten eerste dat de deal met Mercedes een beetje apart was. Aston Martin mocht namelijk zo rond 2018 gebruik maken van Mercedes-interieurs, maar dan wel van drie jaar oud. Dat was tijdens de eerste integratie van MBUX, dus Aston Martins lopen nog op een late versie van Comand. Dat betekent geen touchscreen en zo’n gekke draaiknop in het midden. “Een vreemde deal” zegt Stroll. Aston Martin mag daarom vanaf 2023 gebruik maken van een nieuwe versie van MBUX, mét touchscreen. De deal omvat nu dat Aston Martin het nieuwe systeem mag gebruiken, maar volgens Stroll gaan ze wel hun best doen om het beter voor Aston Martin te maken. “Er komt een eigen gezicht op, met eigen stemmen en een ‘echt Brits accent'”.

Radicale verandering Aston Martin modellen

Verder gaat er nog meer ‘radicaal’ op de schop bij de drie sportieve modellen van Aston Martin. Stroll spreekt over een compleet nieuwe versie van de ‘front engine’ auto’s, bijna onherkenbaar vernieuwd. Let wel dat het niet gaat om compleet nieuwe auto’s.

Dat betekent bijvoorbeeld dat de motoren gelijk blijven. De Vantage blijft zijn 4.0 V8 houden van Mercedes-AMG, maar wel een ‘nieuwere versie ervan’. Ook de 5.2 V12 blijft nog heel even voordat deze weggaat. Die motor blijft een rol spelen in de DB11 V12 en de DBS. Nieuw design, nieuw interieur, zelfde basis en motor, zo moet je het maar zien.

Dat alles vanwege de verhoogde vraag naar deze modellen van Aston Martin. Stroll zegt dat 4.000 auto’s per jaar de echte vraag is van de consument. Wel blijft het belangrijk dat Aston Martins ‘made-to-order’ zijn. Als je een Aston Martin bestelt, wordt ‘ie gebouwd. Weinig voorraden dus. Enfin, 2023 gaat een belangrijk jaar worden voor het merk. (via Autocar)