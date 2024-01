Raceteam neemt vrouw aan: internet gaat helemaal los

Neemt een raceteam een vrouw in dienst, is het wéér niet goed.

Er gaan weleens dagen voorbij dat we het niet over Mahindra hebben. Dat is een Indiase fabrikant van auto’s en bedrijfswagens. Ze doen al sinds de oprichting mee met de Formule E en hebben zelfs een prominent persoon in dienst.

Nee, niet Robert Doornbos maar niemand minder dan Nyck de Vries! De Friese coureur kreeg zijn congé na 10 matige races in de zeepkist van AlphaTauri. Gezien zijn staat van dienst (Formule 2 kampioen, Formule E kampioen) kwam hij al snel aan een nieuwe baan.

Raceteam neemt vrouw aan

Daarbij heeft hij gezelschap gekregen van een wel heel bijzondere collega: Ava! Van haar achternaam heet ze ‘Beyond Reality’ en net als die opblaaspop van de overbuurman is deze dame heel erg, eh, niet echt.

Sterker nog, waar de opblaaspop fysieke eigenschappen heeft, is dat bij Ava niet het geval. Ze is namelijk gecreëerd door AI. In tegenstelling tot de pop van je overbuurman kan Ava verschillende gezichtsuidrukkingen produceren en lijkt ze een volkomen legit persoon te zijn.

Dermate legit dat Mahindra haar dus in dienst heeft genomen. Mahindra klinkt heel erg Indiaas, maar het team komt gewoon uit Banbury, Groot-Brittannië. Inderdaad, exact dezelfde plaats als waar het team van Haas F1 vandaan komt.

Ava heeft op dit moment 456 volgers en 12 posts geplaatst. Haar laatste post is dat ze aan de slag gaat bij Mahindra. Het internet is er niet blij mee en gaan compleet los op het internet. Ze hadden bij Mahindra een echte vrouw moeten kiezen! Zulk typisch mannengedrag, dit!

Maar waarom hebben ze dit gedaan bij Mahindra? Want uiteraard ging het ontwaakte gedeelte van het internet er helemaal op los. Hoe durven ze?!!?! Nemen ze een vrouw in dienst, is het een kunstmatige doch knappe dame zonder eigen mening! Dat kan toch niet anno 2024?

Nuance, nuance

Dan is het nu tijd voor de oh zo belangrijke en inmiddels geroemde Autoblog-nuance. Want wat is er nu aan de hand? Nou, ga er maar vanuit dat Mahindra de beste intenties had. De volgordelijkheid is hoogstwaarschijnlijk een belangrijke. Grote kans dat Mahindra EERST besloten had om een AI-mascotte in te zetten op social media. Je weet wel, om een beetje aantonen dat je met je tijd meegaat.

En bij het samenstellen van de mascotte kun je beter geen mannelijke mascotte kiezen, want dan ontploffen de sociale media-kanalen omdat je zelfs bij een kunstmatig persoon kiest voor een man. Dus geef je een vrouwelijke mascotte voorrang. En dan moet je kiezen uit een lelijke of mooie vrouw.

Nu zal mijn zwager altijd voor een lelijke vrouw kiezen, maar ja, als Mahindra dat gedaan had, zou de kritiek niet van de lucht zijn. “Oh ja, alleen lelijke vrouwen begrijpen autosport! Seksisten!”. Dus dachten ze: laten we dan maar een mooie dame creëren. En geschiedde.

Overigens kun je op de Insta-post van Mahindra-racing gewoon het antwoord vinden: “She’s passionate about Formula E”. Tja, vind maar eens een vrouw van vlees en bloed met passie voor de Formule E…

Via: Mahindra op Instagram