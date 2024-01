Het was altijd een behoorlijk exclusieve badge, zo’n //M op je auto. Daar is anno 2024 niets meer van over…

Hadden we laatst al een artikel over de totale verkopen van BMW over vorig jaar, vandaag gaan we ons eens verdiepen in de hoeveelheid BMW’s met een M die over de toonbank zijn gegaan. En wellicht is het geen verrassing, het zijn er veel. Heel veel.

BMW komt namelijk met een ronkend persbericht over het aantal verkochte M’s en dat zijn er nogal wat. Zit je er klaar voor? in totaal wist BMW M GmbH 202.530 auto’s weg te zetten. Dat zijn er bijna 555 per dag, inclusief de zondagen.

Daarmee is het nu officieel; als jij in een BMW M rijdt, ben je niet meer exclusief. Per jaar komen er namelijk ruim 200.000 mensen bij die ook in zo’n auto rijden. Voornamelijk in de VS, dat wel, daar werden de meeste M’s verkocht. Duitsland staat tweede en het Verenigd Koninkrijk staat derde.

Officieel: BMW M is niet meer exclusief

Het best verkochte model van BMW M GmbH is de i4 M50. De elektrieke inderdaad. En da’s niet de enige elektrische M, in 2023 werden ook de BMW i5 M60 xDrive Sedan en de BMW i7 M70 xDrive gelanceerd. Zodat er volgend jaar nog meer Emmetjes kunnen worden gesleten,

Helaas wordt er in het persbericht niets genoemd over de aantallen, maar het zal niet lullig zijn zoveel i4 M50’s er verkocht zijn. Je ziet ze ook best vaak, dus het zal wel kloppen, denk je ook niet?

En voor we het vergeten, BMW M maakt ook nog echt leuke auto’s zoals de M2, M3 en M4. Die verkopen ook extreem goed, de M3 is volgens BMW de best verkochte sportwagen ter wereld. Wederom zonder aantallen te noemen, maar we geloven ze maar.

Kortom, als je een beetje wil opvallen kun je beter in een Dacia gaan zitten, daar rijden er zo langzamerhand minder van rond dan van een BMW met een //M erop.

Scheelt je ook nog eens een bak centen!