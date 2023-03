Porsche ruilt zieke vrouw in voor jong exemplaar

Wolfgang Porsche ruilt zijn zieke vrouw in voor een jonger model. Duitsland is not impressed.

Autoblog Boulevard alert. De Porsche-clan is een heel bijzondere. Ze heten allemaal Wolfgang of Ferdinand en lijken ogenschijnlijk hele saaie mensen. Bijna allemaal zijn ze steenrijk. Niet alleen doordat ze toevallig familie zijn, maar ook omdat ze op bijzondere wijze hun stempel hebben gedrukt op het merk.

Ferdinand Porsche bedacht de Volkswagen Kever (eigenlijk deed Hans Ledwinka dat, maar Joodse ontwerpers in de jaren ’30 waren nog niet salonfähig in Duitsland). Ferdinand Piëch wist het hele Volkswagen-concern tot grote hoogte te tillen, maar had enorm veel vrouwen en plantte zich overal voort. True story.

Porsche ruilt zieke vrouw in

In die categorie AB Boulevard nieuws hebben we er namelijk weer eentje voor je. Het gaat nu namelijk om Wolfgang Porsche. Dat is de man achter Porsche Design en grootaandeelhouder van Porsche. De beste man is nu 79 en is enkele jaren geleden getrouwd met Claudia Hübner, die vijf jaar jonger is. Helaas lijdt zij nu al twee jaar aan dementie.

Reden genoeg voor Wolfgang om een scheiding aan te vragen. Dat meldt The Times. De dementie is namelijke dermate ernstig dat hij er niets mee te maken wil hebben.

Nieuwe vriendin stond al klaar

Geheel toevallig had hij al een vriendin die nu zijn partner is geworden. Ook dit is een wat nieuwer modelletje: 59 jaar. Ondanks dat de scheiding al is aangevraagd, woont Wolfgang Porsche al samen met zijn nieuwe vriendin.

In Duitsland is men nogal verbolgen over het nieuws. Men vergelijkt de situatie met Corinna en Michael Schumacher. Waarbij de vrouw van Schumacher hem trouw blijft. Wolfgang Porsche doet overigens wel iets terug, want zijn aanstaande ex-vrouw krijgt intense privé-zorg die niet gedekt wordt door de verzekering en Wolfgang uit eigen zak betaald. Tot zover Autoblog Boulevard.

Via: AD Auto.