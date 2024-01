Elektrische occasion onder de 10.000 euro, dat kan

Kun je een fatsoenlijke elektrische auto kopen onder de 10.000 euro?

Elektrisch rijden is niet zo duur. De aanschaf is een ander verhaal. De particulier is vooral aangewezen op de tweedehandsmarkt. Een nieuwe elektrische auto kopen, dat is vooral iets voor de zakelijke markt. Prijzen van 35.000 tot 45.000 euro voor een moderne EV is heel normaal. Het is echter ook heel normaal dat een gemiddeld huishouden niet dat geld heeft klaarstaan voor de aanschaf van een elektrische auto.

Elektrische auto onder 10.000 euro

In dit artikel ligt de focus dan ook op het betaalbare. Je zoekt een elektrische auto, maar dan wel met een streng budget in het achterhoofd. Laten we zeggen een elektrische auto kopen voor onder of rond de 10.000 euro. De markt is nog niet zo dat je een heel divers aanbod aan EV’s krijgt. Helaas zijn we daar nog niet. Het is echter ook niet zo dat je louter bent aangewezen op 10 jaar oude EV’s met oude technologie.

We vonden vier elektrische auto occasions met een budget van ongeveer 10.000 euro. Dat is inclusief SEPP-subsidie van 2.000 euro. Dus feitelijk zochten we EV’s op Marktplaats met een prijskaartje van zo’n 12 mille. Dit komt er naar voren in onze zoektocht.

Nissan Leaf Tekna 30 kWh – € 8.900

Met een bouwjaar van 2018 is dit geen prehistorische Leaf. Toch is zo’n goedkopere elektrische auto er nog eentje met een handleiding. De CHAdeMO 4-pins aansluiting is bijvoorbeeld niet de Europese standaard bij deze Leaf. Ook is het snellaadvermogen met 47 kW niet bepaald baanbrekend. Je koopt wel voor een zachte prijs een volwaardige elektrische auto.

Renault Zoe R135 52 kWh – €10.3350

Een Renault Zoe uit 2020, met een 52 kWh batterij voor iets meer dan 10 mille inclusief subsidie. Deze vonden we op Marktplaats. Waar je goed op moet letten bij deze Renault is dat de prijs vaak exclusief accu is. Helaas is dat ook bij deze occasion het geval. De gedachte achter deze constructie is dat de daadwerkelijke aanschaf van de auto lager ligt, maar je moet wel maandelijks dokken voor het gebruik van het accupakket.

De maandprijzen variëren van zo’n €79 per maand tot 129€ per maand voor de Zoe met 52 kWh accu. De prijs is afhankelijk van het aantal kilometers die je maakt. Goed om in het achterhoofd te houden mocht je in de markt zijn voor een elektrische Renault Zoe.

Smart Forfour EQ 17,6 kWh – €9.950

Een kilometervreter is het zeker niet. De volledig elektrische Smart is vooral een stadsauto. Maar hey, als het goed genoeg is voor Jort Kelder is het ook goed genoeg voor jou. Dit exemplaar komt uit 2019, heeft 30.000 km gedraaid en komt ook nog eens met 24 maanden garantie. Dat laatste is ook een geruststelling, mocht je nog wat huiverig zijn met de complexe techniek van een EV.

Zo’n Smart ziet er ook nog eens leuk uit. De actieradius, ja die is niet denderend met zo’n kleine accu. Verwacht een range tussen de 65 en 100 kilometer. Echt een auto voor erbij dus, want als primair voertuig kleven er te veel nadelen aan de Smart Forfour EQ.

Hyundai IONIQ EV 30,5 kWh – €8.100

Dit is geen gekke aanbieding. De Hyundai staat voor 10.100 euro op Marktplaats, dus we gaan er gemakshalve vanuit dat de adverteerder niet de prijs inclusief subsidie toont. Want dat kan nog wel eens voor verwarring zorgen.

Het is de meest complete auto van dit lijstje. Die prijs komt niet uit de lucht vallen. Met een kilometerstand van 225.750 is de IONIQ EV uit 2018 goed ingereden. Je kunt een praktijkactieradius van zo’n 150-175 kilometer verwachten. Het maakt de Hyundai iets meer dan alleen een stadsauto, maar nog steeds geen EV om naar Zuid-Frankrijk mee te rijden.

Conclusie

De markt van gebruikte elektrische auto’s is jong. Het aanbod is iets beter in vergelijking met een paar jaar geleden. Echt moderne EV’s voor een zachte prijs zijn er nog niet. Wie hoopt op snelladen van meer dan 50 kW en een actieradius van meer dan 300 kilometer moet óf doorsparen óf geduld hebben. Want die EV’s worden nog niet aangeboden binnen dit budget. Jammer, maar helaas.