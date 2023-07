Raceweekend loopt gevaar door slechte weersomstandigheden

In een zeiknatte Spa de vrije training, maar het regent veel. Heel veel.

In Nederland is het pokkeweer, maar niet alleen bij ons. Ook in België is het geen weer om op een terras te zitten. De Formule 1 in Spa heeft te maken met natte omstandigheden. Voor het hele weekend zijn de vooruitzichtingen aan de natte kant. Het kan spannende beelden opleveren, of rode vlag situaties.

Full Wets

Tijdens de vrije training op Spa-Franchorchamps regent het hard. Zo hard dat de Full Wets de enige juiste band lijkt. Toch zijn er de nodige teams die het op de Inters proberen.

Het listige aan dit weer is de wheelspin bij 1, 2 3 en vierde versnelling. Pas bij de vijfde versnelling is er een beetje grip; mits het gas niet te diep wordt ingetrapt. Kortom, de coureurs dansen op een kletsnat circuit zoekende naar grip. Toptijden op het wereldberoemde circuit gaan we niet zien vandaag.

Vrije training op Spa

De coureurs hebben grote moeite met de stevige regen. In de eerste 10 minuten blijft het grootste gedeelte van de 20 rijders in de pits, wachtende op betere weersomstandigheden. Als het echt begint te plenzen komt iedereen binnen.

Een minuut of 10 later komen de rijders weer naar buiten. Een eerste gele vlag zwaait met nog 37 minuten op de klok. Gasly verremt zich bij de laatste bochtencombinatie. Op eigen kracht komt de Fransman verder, zonder schade te hebben gereden.

De volgende gele vlag is voor Zhou en Albon. Beide korte momentjes waarbij de auto van de baan raakt en al gauw gaan de seinen weer op groen.

In het laatste halfuur zwaait de rode vlag. Logan Sargeant staat stil na het tweede rechte gedeelte. Hij krijgt de auto niet weg en moet worden weggetakeld. Na de rode vlag situatie begint het weer harder te regenen, na een kortstondige droge periode.

Sargeant, Gasly, Ocon en Verstappen hebben niet eens een tijd gereden. De training eindigt met Sainz op 1, Piastry op 2 en Norris op 3.

Gooit regen roet in het eten?

Mochten de weersomstandigheden zo slecht blijven kan het zijn dat de kwalificatie niet doorgaat later vandaag. De start van de race zal dan bepaald worden aan de stand van het kampioenschap.

Morgen is er voor de hele dag regen, aldus de verwachting. Daarmee dreigt de kwalificatie voor de sprint en de sprint zelf ook in het water te vallen.