1 maand voor de Dutch GP: wat komt er nog meer naar Zandvoort?

Nog een maandje voor de Dutch GP, wat zijn de laatste stand van zaken?

Het is hopen op betere weersomstandigheden dan op dit moment in Spa. Over een maand gaat voor derde keer in het hybride tijdperk de Dutch GP verreden worden. Robert van Overdijk (directeur Circuit Zandvoort) was bij de BNR Autoshow te gast om de laatste stand van zaken te bespreken met betrekking tot de Dutch GP. Ook ging het over de toekomst.

Grootste plannen

Van Overdijk is dit jaar precies vijf jaar directeur van het circuit. Hij omschrijft de periode als een jongensboek. Met natuurlijk de Formule 1 als absoluut hoogtepunt. Maar hij wil het Circuit van Zandvoort verder transformeren.

De reputatie als Mickey Mouse-baan is wel verleden tijd sinds de terugkeer van de Formule 1. Maar daar blijft het niet bij. Van Overdijk wil het circuit aantrekkelijk maken voor de zakelijke markt. Daarbij zijn er meerdere doelen.

De nieuwe Champions Lounge zal een factor zijn tijdens de Formule 1, maar ook de rest van het jaar dient dit gebouw een belangrijk doel. Voor (zakelijke) evenementen bijvoorbeeld, maar ook een business hotel met congress mogelijkheden moet op of naast het circuit van Zandvoort komen.

Verder gooit de directeur er nog een leuk high-end sausje overheen met een Beach Club en Boutique Hotel. Het gaat nooit zo fancy worden als Yas Marina in Abu Dhabi, beseft ook Van Overdijk, maar met Zandvoort moeten wel stappen gezet worden.

En de hobbyisten dan?

Circuit Zandvoort is nu nog een toegankelijk circuit. Tijdens al dan niet georganiseerde track days heb je de mogelijkheid om er met je eigen Suzuki Swift over te rijden. De angst dat dit gaat verdwijnen met de focus op de zakelijke markt is onterecht, meent van Overdijk.

De zakelijke evenementen zijn vooral gefocust op activiteiten naast de baan. Het circuit is jaarlijks voor 240 dagen volgeboekt. Genoeg overige dagen voor andere activiteiten.

We zijn een circuit en we blijven een circuit. Robert Van Overdijk

Financiële gezondheid

Mocht de Dutch Grand Prix ooit om wat voor reden dan ook verdwijnen, dan hoeft het Circuit van Zandvoort geen financieel vrees te hebben. De populariteit en en bezettingsgraad van de baan is zo hoog dat het financieel gezond draait en kan blijven draaien, ook zonder de Formule 1.