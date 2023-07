VVN vindt dat regenboogzebrapaden moeten verdwijnen

Geen uitzonderingen, regenboogzebrapaden moeten weer gewone zebrapaden worden.

De regenboogkleuren gebruiken ter steun aan de LGBTQRGJGJFKGKD+-= community. Ieder jaar zie je bedrijven logo’s en slogans toepassen gedurende een bepaalde periode om hun steun te betuigen aan de groep. Daar zit vast geen commerciële reden achter natuurlijk.

Regenboogzebrapaden

Echter zijn het niet alleen bedrijven die het regenboogpak aantrekken. Ook in het Nederlandse verkeer komt de vrolijke kleurencombi terug. Tot ergernis van Veilig Verkeer Nederland (VVN) in de Telegraaf vandaag. De organisatie is van mening dat verkeersregels uniformiteit moeten uitstralen. Gemeenten die zebrapaden opeens tot regenboog omtoveren moet niet kunnen, vinden ze bij VVN. Het zou voor verwarring kunnen zorgen. Ook kan het afleiden.

Voorrang; wel of niet

Over uniformiteit gesproken. De kleurrijke zebrapaden zijn niet het enige hekelpunt voor de organisatie. Omtrent voorrang is er ook alles behalve uniformiteit. In de ene Nederlandse gemeente hebben fietsers wel voorrang op een rotonde, terwijl in de andere gemeente er haaientanden staan. VVN zou graag één regel willen zien voor alle gemeenten: namelijk dat fietsers altijd voorrang krijgen. Dit zou onduidelijkheid en ongelukken moeten voorkomen of in elk geval verminderen.

Snorfietsen

Nederland regeltjesland. Want daar blijft het niet bij. Ook voor snorfietsen gelden er verschillende regels per gemeente. In de ene gemeente moet je altijd op de rijbaan rijden, terwijl je in de andere gemeente gebruik mag maken van het fietspad. Nog zo’n irritante verwarring.

In Utrecht maken ze het nog leuker. Daar mag je niet met een snorfiets het fietspad op, maar is er weer een uitzondering voor de speedpedelec (45 km/u). Leuker kunnen we het niet maken..

Kabinet aan zet

Een toekomstig kabinet aan zet om te duiken in regeltjesland. Gemeenten maken beslissingen op basis van de beschikbare wetgeving. Maar uiteindelijk moet er vanuit de landelijke politiek beslissingen worden gemaakt om de uniformiteit te kunnen garanderen.

Fotocredit: Paul2 via Wikimedia Commons