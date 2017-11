Rallycoureurs ondersteboven in sloot na heftige crash

En dit is waarom toeschouwers een belangrijk onderdeel zijn van de rallysport.

Rally’s en toeschouwers. Soms een levensgevaarlijke combinatie. Ze staan dichterbij de actie dan welke vorm van autosport dan ook. Het feit dat de fans de sport van zo dichtbij meemaken heeft echter ook voordelen.

Zo zijn de meeste toeschouwers nooit te beroerd om een handje te helpen als een auto uit de bocht vliegt. In dit geval hebben de fans zelfs twee levens weten te redden. Tijdens de Queensland Rally Championship in Australiƫ verloor coureur Ross Cox de macht over het stuur van zijn Mitsubishi Galant VR4. Cox en navigator Janet Binns belandde ondersteboven in een rivier.

Er had zich een heel naar scenario kunnen afspelen. Gelukkig waren er voldoende omstanders aanwezig die direct hulp boden. De Mitsubishi werd op vier wielen gezet, zodat Cox en Binns uit de auto gered konden worden.

De brug had naar aanleiding van de crash flinke schade opgelopen. De organisatie moest daarom een gedeelte van de rally afblazen. Beide coureurs maken het naar omstandigheden goed.

Fotocredit: billstard via Twitter