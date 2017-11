Autoblog advies: een fun-cabrio met vierwielaandrijving, kan dat?

Een niche in een niche: wat kun je krijgen voor 25 mille?

Luxeproblemen. We helpen onze lezers er graag mee. Voor vandaag had Autoblog-lezer Wim een aanvraag. Wim en zijn vrouw gaan verhuizen. Aangezien de kinderen al het huis uit zijn, gaan ze wonen op een kleinere locatie. Dat heeft een effect op het huidige wagenpark, want er is ruimte voor slechts 2 auto’s. Geen enkel probleem, ze hebben er ook niet meer nodig. Op dit moment rijdt Wim tot volle tevredenheid in een Volvo XC90. Dankzij het feit dat hij zowel thuis als op zijn werk kan laden, rijdt hij gemiddeld 1 op 15 met de 430 pk (met dank aan Polestar) sterke plugin-hybride. Kijk, het kan dus wel.

Naast de Volvo staan er ook nog een Audi (A8) en Volkswagen (Polo) op de inrit. Deze zullen het veld gaan ruimen ten faveure van één auto. Wim heeft voorheen erg veel lol gehad van diverse cabrio’s (Audi A4, A5, Saab 9-3 Viggen), dus hij wil heel graag een auto met een open dak. Het mag best een fun-auto worden, het is immers de tweede auto. Dat mag op het gebied van snelheid, maar een stoere off-roader kan ook. Een andere eis is namelijk vierwielaandrijving. Het nieuwe huis bevindt zich in een landelijke omgeving en uit ervaring weten Wim en zijn vrouw hoe prettig het is om aandrijving op alle vier de wielen te hebben.

Kortom, weet de Autoblog redactie een paar leuke alternatieven die aan de eisen voldoen? Bekijk onderstaande tabel om goed beeld te krijgen van de eisen en wensen van Wim:

Huidige /vorige auto's: Volvo XC90, Audi A8, Volkswagen Polo Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 25.000 Jaarkilometrage: 15.000 km Brandstofvoorkeur: In principe benzine Reden aanschaf andere auto: Terug naar twee auto i.v.m verhuizen Gezinssamenstelling: 2 volwassenen en een zwarte Labrador die in de Volvo past Voorkeursmerken /modellen: Audi S5, Jeep Wrangler Unlimited No-go modellen / merken: Geen: alles mag. Mits in originele staat.

Het eerste wat te binnen schiet: Audi’s! Zo veel Audi’s! Dat heeft niet zozeer met merkvoorkeuren te maken, maar in dit budget komen ze erg vaak voor. De combinatie vierwielaandrijving én cabriolet is namelijk een relatief zeldzame. Tegenwoordig levert BMW xDrive op de 4 en 6 Serie, maar deze zijn nog te jong. Ook de Jaguar F-Type is nog veel te duur, om maar te zwijgen van de Bentley Continental GTC of Mercedes C43. Aangezien dit type auto in Nederland niet goed te vinden is, is het raadzaam import te overwegen. Dat heeft Wim al eens vaker gedaan en is hem goed bevallen. Bij deze nemen we eerst de Audi’s door, daarna de overige opties.

Audi TT S Roadster (8J)

€ 22.900 (Dld.)

2009

100.000 km

Er zijn zeer veel Audi TT’s te vinden die in aanmerking komen. Ondanks dat de eerste qua styling puurder is, is de tweede generatie TT op alle fronten beter. Het interieur is volwassener, de rijeigenschappen staan op een hoger plan en de motoren zijn potiger, met name die van de TT S. De 265 pk sterke TFSI staat garant voor aangename prestaties, zonder dat de gebruikskosten uit de hand lopen. Het is wel zaak dit aankoopadvies te bekijken, met name de motor kent zo zijn issues. Je kan de TTS krijgen met een handbak of DSG. Puristen zeggen: ga voor de handbak! Maar dit is geen auto voor puristen, de DSG past uitstekend bij de auto en is sneller bovendien.

Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro (8V)

€ 22.500 (Dld.)

2015

80.000 km

Bij de A3 hoef je je als purist niet druk te maken, dat is altijd een handbak. We moeten er direct bij aantekenen dat de vanafprijs (inclusief import) boven het budget ligt. Waarom dan toch aanraden? Simpel: de kosten zijn lekker laag. De sjoemeldiesel moet 1 op 20 kunnen halen, maar met gemiddeld 1 op 14 (wat de meeste mensen doen) is het niet eens zo verkeerd. Omdat de auto jong is heb je minder hoge onderhoudskosten. Ok, het is een saaie auto om te rijden, maar wel een prima daily driver. Laatste punt: het uiterlijk. De eerste A3 Cabriolet was niet zo mooi (maar wel heel erg lelijk). Deze generatie (rijtest) is erg fraai te noemen. Check bij deze auto wel even of alle opties erop zitten die je graag wenst, want deze auto’s zijn standaard zeldzaam kaal uitgerust. Eigenlijk moeten we deze auto schrappen: de fun blijft beperkt tot het open rijden. In dit aankoopadvies wordt de hatchback behandeld, zodat je in elk geval een gedeelte van de punten kunt bekijken.

Audi S5 Cabriolet (8F7)

€ 21.500 (Dld.)

2009

110.000 km

Misschien wel de beste blend tussen looks, prestaties en praktische inzetbaarheid. De eerste generatie S5 Cabriolet (rijtest) is nog steeds een bloedmooie auto. Met de nieuwe S5 hebben ze dat overduidelijk niet weten te evenaren. Technisch gezien krijg je een vrij unieke auto: een ernstig geknepen 3-liter V6 met mechanische compressor, gekoppeld aan een S-Tronic transmissie. In tegenstelling tot de TT heeft de S5 ‘echte’ quattro, dus permanente vierwielaandrijving zoals Subaru’s het hebben. Qua kosten zit je wel wat hoger dan bijvoorbeeld de TT S, maar daar krijg je ook aanzienlijk meer auto voor terug. In dit aankoopadvies vertelt @Wouter waar je allemaal op moet letten bij aanschaf.

Audi-YOLO: Audi RS4 Cabriolet (B7-8H)

€ 28.000 (Dld.)

2008

110.000 km

Deze hoort thuis in de categorie: verrek, die was er ook nog. De B7-8H (klinkt als een boef van Bassie & Adriaan) is de enige RS4 die leverbaar was in drie carrosserievarianten: sedan, stationwagon en cabriolet. De Cabriolet (aankoopadvies) werd in een laat stadium toegevoegd aan het gamma. Ze zijn dus erg weinig verkocht en als occasion lastig te vinden. In Duitsland beginnen ze iets boven het budget. Waarom dan toch aanraden? Als je niet te veel kilometers gaat maken, kan dit een redelijk goede investering zijn. Verwacht niet het dubbele terug te krijgen over 2 jaar, maar de afschrijving zal binnen de perken blijven. Rijden in deze RS4 is nog een ouderwetse belevenis. De 4.2 V8 hangt fantastisch aan het gas, de besturing is on-Audi direct en vol gevoel en het geluid is magistraal. Zo perfect als de sedan was, is de cabriolet niet (want slapper en zwaarder), maar het is zeker een bijzondere auto.

Alfa Romeo Spider 3.2 JTS Q4 (939E)

€ 18.950

2007

85.000 km

De Alfa Romeo 159 is het antwoord op al je vragen en zelfs in deze specifieke zoektocht komt er een 159 bovendrijven, de Alfa Romeo Spider. Het is een cabriolet en als je gaat voor de 3.2 V6 heb je bijna altijd vierwielaandrijving (sinds 2008 was voorwielaandrijving ook een optie voor de V6). Als Alfa Romeo is deze auto eigenlijk hopeloos: te zwaar, indirect en te weinig temperament. Maar strikt genomen is het een geslaagde auto, je moet alleen geen klassieke Spider verwachten. Zie het als een moderne Riva-speedboat met wielen. Het koetswerk is tijdloos en het interieur is cool (zeker met two-tone leder). Het is geen spannende auto om te rijden, maar wel een uiterst relaxte. De V6 spint tevreden in het vooronder, maar echt overtuigen doen de prestaties niet. De versnellingsbakverhoudingen zijn vrij lang, waardoor de auto minder snel aanvoelt. Omdat de basis een 159 is, heb je redelijk wat ruimte. Zo krap als een Z4 of TT is de Spider absoluut niet. Getuige dit aankoopadvies, is de auto ook redelijk betrouwbaar.

Mercedes G 230 Cabrio (W460)

€ 22.900 (Dld.)

1981

30.000 km

Het is je misschien niet opgevallen, maar de G-Klasse cabrio is in korte tijd extreem duur geworden. Kon je een paar jaar geleden nog een G320 Cabrio met 2 ton op de klok voor 30 mille scoren, dat gaat nu niet meer lukken: het feest begint pas bij 80.000 euro voor zo’n uit de kluiten gewassen Suzuki Samurai. Gekkenwerk. Daarbij zijn die luxe G-klasses een beetje tegenstrijdig, het zijn raszuivere werkpaarden, geen luxe handtasjes. De Designo- en AMG-badges passen daar niet zo goed bij, eigenlijk. Daarom kun je ook all-the-way gaan en opteren voor een echte ouderwetse G. Die zijn aanzienlijk gunstiger geprijsd. Ze hebben ook een lichtvoetigheid die de luxe modellen ontberen. Met deze auto kom je door elk terrein. Tevens zijn ze te vinden met grijs kenteken én als klassieker. Dat is financieel gunstig, want je gaat er wel wat meer kosten aan onderhoud aan hebben. Dat ligt niet zozeer aan de G, dan wel aan diens leeftijd. Hoort er nu eenmaal bij. Je kan er ook voor kiezen om een oud chassis te kopen en deze te voorzien van een nieuwe motor en koets. Maar dan overstijg je het budget wel behoorlijk. In dit aankoopadvies legt @CasperH uit waar je op moet letten.

Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet (996)

€ 23.990 (Dld.)

2000

125.000 km

Binnen de eisen is het zelfs mogelijk om voor een raszuivere sportwagen te gaan. Alhoewel, raszuiver, dankzij drie concessies (tiptronic, cabriolet, vierwielaandrijving) voldoet de 996 uitstekend aan de eisen en is deze bovendien betaalbaarder. Gebruikt is dit geen gewilde combinatie. Logisch, want het ‘pure’ 911 karakter gaat wel wat verloren. Ook kent deze motor een paar bekende issues waardoor het blok in de soep kan lopen. Veel exemplaren hebben hier al de (bekende) fix voor gehad, dus let daar even goed op. In deze video zie je welke punten dat zijn. Het is misschien niet de meest extreme 911 allertijden, maar wel een fijne allrounder.

Land Rover Defender Soft Top Cabrio

€ 18.900

1998

150.000 km

Je kan eigenlijk twee kanten op met deze auto. Zoek de mooiste Land Rover Defender softtop die je kunt vinden. Het zijn solide investeringen: ze behouden uitstekend hun waarde. Zeker nette, originele exemplaren met weinig kilometers doen het goed. Net als de G-Klasse is de Defender lekker ouderwets. In tegenstelling tot de G-klasse kun je in het budget een recenter exemplaar op de kop tikken. Onthoud wel dat dit Britse auto’s zijn. Ze hebben zo hun eigenaardigheden, maar het is absoluut niet onoverkomelijk. Qua betrouwbaarheid is het zaak een strak onderhouden Defender (aankoopadvies) te kiezen. De zitpositie is wel vervelend, je zit uit het midden, te veel naar links. Niet echt ideaal, maar dat is onderdeel van de charme en (‘het karakter’) en dat biedt de Defender in overvloed. Een andere optie is net als met de Mercedes te gaan voor een ouder exemplaar en deze op te knappen (bij TopHat bijvoorbeeld), maar dan wordt het wel een prijzige aangelegenheid.

Jeep Wrangler Unlimited 3.8 Sport (JK)

€ 22.950

2007

130.000 km

Leuk, die Mercedes en de Land Rover. Maar we moeten eerlijk zijn: daar wil je niet mee op vakantie. Op locatie zijn ze fantastisch, maar om 1.000 km snelweg af te leggen is toch wat te veel gevraagd. Daar komt deze Amerikaan om de hoek kijken. Waar Mercedes en Land Rover hun concept nooit hebben aangepast, is de Wrangler wél meegegaan met zijn tijd. Het ladderchassis met bladveren heeft plaatsgemaakt voor een zelfdragende carrosserie. Dat scheelt enorm qua comfort. Ook is het mogelijk om een lange uitvoering te krijgen met open softtop, toch vrij uniek. Qua looks is het nog altijd een stoere Wrangler. De motor is wel een dingetje: dik 3.8 liter, maar nauwelijks 200 pk en een hoog verbruik. Zeker boven de 120 km/u wordt het catastrofaal. Uiteraard hebben we voor deze auto een aankoopadvies.

YOLO: Subaru Impreza WRX STI Convertible (GRB)

$ 26.967 (VS)

2011

9.042 miles

Het is lastig zoeken naar open auto’s met de aandrijving op vier wielen. Dan kom je vanzelf uit op de rariteiten, zoals deze Subaru. In New Hampshire staat deze Subaru WRX STI Convertible te koop. Maar Subaru maakt toch helemaal geen cabrio’s? Klopt, de conversie is gedaan door Newport Specialty Cars, dat vaker dit soort projecten onderneemt. Ze weten dus waar ze mee bezig zijn. Toegegeven, het is geen hele mooie auto, maar dat is ook nooit de bedoeling geweest. Het is immers een Subaru. Het is ook geen volledige cabriolet, maar eentje in de stijl van de Baur 3 Series. Qua kosten kom je wel iets hoger uit, de auto moet immers nog op de boot gezet worden. Maar gezien de lage kilometerstand is het eigenlijk best een aardige aanbieding.