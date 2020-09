Randstadinwoners haten campers en caravans - Autoblog.nl

Campers en caravans zijn duidelijk niet zo populair onder de Randstadinwoners.

Voor de een is het een droom, voor de ander is het een nachtmerrie: een camper of een caravan. Uit cijfers van BOVAG, RDC en CBS blijkt echter dat die fascinatie voor een verplaatsbaar huis afhankelijk is van waar je woont. BOVAG heeft deze cijfers namelijk op een rijtje gezet, waar een paar interessante conclusies uit getrokken kunnen worden.

Zo kunnen we aan de cijfers zien dat Drentenaren helemaal gek zijn op campers en caravans. Praktisch een vijfde (19%) van alle meerpersoonshuishoudens in deze provincie heeft namelijk een camper of een caravan. Dat is bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde, wat namelijk 11,4 procent is. Overigens is het aantal verplaatsbare huizen hier wel aan het dalen, in de afgelopen vier jaar zijn er 0,8 procent campers of caravans verdwenen.

De sterkste daler is echter Zuid-Holland. Hier zijn er over dezelfde periode 1,1 procent minder caravans en campers te zien. Dat is opvallend, aangezien huishoudens in deze provincie al relatief gezien de minste caravans van heel Nederland hadden, met 7,9 procent van alle meerpersoonshuishoudens.

Ook in Utrecht en Noord-Holland ligt dit percentage vrij laag, met respectievelijk 9,7 procent en 8,9 procent. Met andere woorden, Randstadinwoners schijnen niet de grootste fans te zijn van campers en caravans. Volgens BOVAG ligt dit waarschijnlijk voor een groot deel aan de beschikbare ruimte voor stalling in de Randstadprovincies. Als je een caravan of camper hebt, is het immers wel zo handig als je deze ergens kwijt kan.

De grootste stijger in het aantal caravans en campers is Friesland. Daar staan nu ruim 32.000 caravans en campers, wat 4,4 procent meer is dan in 2015 het geval was. Waarom die Friezen ineens meer mobiele woningen zijn gaan kopen, is niet duidelijk. Wel ligt het percentage onder meerpersoonshuishoudens met 17,3 procent hier wel dichtbij het percentage van Drenthe. Als deze cijfers zo doorgaan, zou Friesland de koppositie van Drenthe zomaar eens over kunnen nemen.

In totaal zijn er nu 558.069 caravans en campers in Nederland. Dat zijn er bijna 10.000 meer dan begin 2015. Het gros hiervan, bijna 420.000, bestaat uit caravans. De rest zijn de kampeerauto’s. Die kampeerauto’s zijn overigens wel aan een flinke opmars bezig, sinds 2015 is dat aantal namelijk met bijna 49 procent toegenomen.

Headerfoto: Campertje van @Branko, via Autojunk.nl.