Volkswagen: Wij kunnen Tesla binnen drie jaar verslaan - Autoblog.nl

Tesla is nu nog heer en meester als het gaat om elektrische auto’s, maar die heerschappij is wat Volkswagen betreft bijna over.

Tesla is een flinke concurrent voor Volkswagen en andere Duitse autobouwers. Niet onze woorden, maar die van Volkswagen zelf. En die dreiging nemen ze vrij serieus. Zo heeft baas Herbert Diess al eerder gezegd dat Volkswagen snel moet veranderen. De milieuvervuilende benzineauto’s en diesels zijn passé, software en elektrische auto’s hebben de toekomst. Daarom dat die Volkswagen ID.3 zo belangrijk is voor de mannen en vrouwen in Wolfsburg. Het is een eerste stap in die belangrijke transitie.

En wanneer kan je zeggen dat je die transitieslag hebt gewonnen? Simpel, door meer elektrische auto’s te bouwen én te verkopen dan grote rivaal Tesla. Als we Volkswagens OR-voorzitter Bernd Osterloh moeten geloven, dan moet dat binnen drie jaar het geval zijn.

Tesla wil namelijk volgens Osterloh drie fabrieken hebben, waarmee het tussen de 900.000 en 1,5 miljoen auto’s wil bouwen op jaarbasis. Dat zegt hij tegen Welt. Over welke fabrieken hij het heeft, is niet duidelijk, maar vermoedelijk gaat het om de Gigafactories in de VS, China en in Berlijn. In die Amerikaanse fabriek moet het dit jaar mogelijk zijn om 500.000 EV’s per jaar te kunnen bouwen. De Chinese en Berlijnse fabriek worden op dit moment nog gebouwd.

De Amerikaanse autofabrikant is dus druk op weg om die barrière van een miljoen EV’s op jaarbasis te doorbreken, maar volgens Osterloh ligt Volkswagen niet ver achter. Sterker nog, hij verwacht dat niveau tegen 2023 te kunnen halen. ‘Maar waarschijnlijk eerder’. Daarna denkt hij dat het productiecijfer van Volkswagen alleen maar zal stijgen, waardoor zij uiteindelijk meer auto’s bouwen dan Tesla. Het modulaire MEB-platform moet hier een grote rol in gaan spelen, omdat daar ‘ieder voertuig van ieder merk’ op gebouwd kan worden.

Er is echter ook een ander punt waarin Tesla voorligt: software. Tesla verzamelt nu namelijk veel data over hoe de gebruiker omgaat met de auto, waarmee betere software ontwikkeld kan worden. Osterloh geeft toe dat dit een voordeel is voor de Amerikanen, maar zegt dat dit voordeel snel weg kan vallen. “Als wij ook met onze auto’s meer data kunnen verzamelen, dan hebben wij binnen korte tijd veel meer data dan Tesla.” Vermoedelijk doelt Osterloh hier op het simpele feit dat Volkswagen op jaarbasis veel meer auto’s verkoopt dan Tesla, waarmee veel meer data binnen te harken is.

Een flinke inhaalslag in zowel de productie van nieuwe EV’s, als het kunnen vergaren van veel meer data. Twee belangrijke pijlers die Diess eerder noemde, die volgens Osterloh de komende jaren wel te halen moeten zijn. Slecht nieuws voor Tesla, of komt Musk deze uitdaging wel te boven? Halverwege dit decennium zullen we het antwoord weten.