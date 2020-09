Krijgt de BMW i3 dan tóch een opvolger? - Autoblog.nl

BMW zou overwegen om de BMW i3 van een opvolger te voorzien. Soort van, dan.

De BMW i3 is een nogal controversiële auto. Vooral het uiterlijk is – zoals wel vaker bij BMW’s de laatste tijd – voer voor discussie. Voor sommigen té modern, anderen vinden het weer helemaal geweldig. Toch blijft BMW stug doorgaan met de i3, sowieso tot 2024. Maar daarna? Dat was lange tijd onduidelijk. Vooral omdat er vorig jaar werd gezegd dat de auto géén opvolger gaat krijgen.

Toch blijkt BMW er nu anders over te denken. Althans, dat is wat het doorgaans goed geïnformeerde Autocar schrijft. BMW werkt namelijk aan een flink elektro-offensief, waarover we al eerder hebben geschreven. Pakweg de helft van die auto’s waren al bekend, maar de rest bleef nog onduidelijk. Het Britse blad heeft echter via anonieme bronnen meer gehoord over die nieuwe strategie, waar die i3 deel van uit gaat maken.

Al gaat de auto niet dezelfde hatchback-vorm krijgen zoals de huidige i3 heeft. BMW werkt namelijk naar verluidt aan een elektrische 3 Serie-sedan. Die krijgt dan de motorisering van de aankomende i4. En welke naam? Juist, i3. Dat zou in lijn liggen met wat BMW doet met die i-naam. Zo zijn de i4 en de iX3 elektrische varianten van respectievelijk de 4 Serie Gran Coupé en de X3. Ook een BMW i7 is praktisch bevestigd.

Andere auto’s die er volgens Autocar gaan komen, zijn onder meer een i5 en een iX1. Die iX1 zou dan indirect de daadwerkelijke opvolger moeten worden van de BMW i3. Neem maar aan dat die iX1 gewoon op de X1 gaat lijken en de controversiële lijnen van de i3 zal ‘missen’.

Wanneer we het gros de genoemde auto’s moeten gaan zien, is niet duidelijk. Ze passen in het ‘Power of Choice’-plan van BMW, waarin consumenten kunnen kiezen of ze een benzineauto, diesel, plug-inhybride of volledig elektrische auto willen kopen. Tegen 2023 wil het bedrijf 12 volledig elektrische auto’s verkopen. Het lijkt onlogisch om de i3 als zowel een oudere hatchback en een spiksplinternieuwe sedan te verkopen, dus die vernieuwde i3 komt waarschijnlijk pas later.