Duits bedrijf gaat Range Rover 6×6 pickup maken

Een rijdend jacht met een bovengemiddeld aantal wielen.

De reden is onduidelijk (het zal iets te maken hebben met het more is better-syndroom) maar in recente jaren zijn er een hoop auto’s uitgebracht die aan vier wielen niet genoeg hadden. Waar de trend ineens vandaan komt is niet bekend, maar plots was daar Mercedes-Benz dat zich eraan waagde om een zeswieler te bouwen. De G 63 6×6 heeft als achterliggende gedachte dat het de beste offroader ter wereld moet zijn, terwijl je ze nog het meest ziet rondrijden in steden. Een recept waar een andere auto zich al jaren mee identificeert: de Range Rover.

Zou je een G 63 6×6 en een Range Rover kruisen, dan krijg je de laatste creatie van T.Fotiadis Design. En voorspelbaar genoeg lijkt hun creatie genaamd SLT niet bepaald rijp voor de duinen. Gelukkig is dat ook niet de achterliggende gedachte van het Berlijnse bedrijf, hun filosofie beschrijft meer de ideale auto voor een jachteigenaar, wanneer hij zich over de wegen vervoert.

Het resultaat is, zoals verwacht, apart. Grote velgen die op Vossen lijken (of dat zijn), verlaagde veren met dikkere bumpers die de auto een heel ander aanzicht geven en uiteraard een extra achteras. Ook is de Range nu een pick-up, of als je houdt van creatief zijn: een grote sedan. Eerlijk: er is wel wat jacht in te herkennen. Helaas zijn er geen plaatjes van het interieur, daar waar je verwacht dat een jachtenbedrijf uitblinkt.

Ook over de prijs is niks bekend. Maar een jachtbedrijf die een auto zo bespoke maakt is niet bepaald het recept voor koopjes. Ben je toch geïnteresseerd, dan bezit je een uniek stuk auto. Zoals bekend staat uniek echter niet gelijk aan mooi of goed. Er zijn momenteel alleen een paar renders beschikbaar, the real deal wordt gepresenteerd op de Monaco Yacht Show in september.