7 feitjes over de nieuwe Lexus Business Lounge in Brussel

Deze lounge biedt plaats aan 175 gasten. Dat is inclusief bargebied en een uitgebreide spa.

Op het vliegveld van Brussel heeft Lexus gisteren hun eerste “business lounge” geopend. De branded lounge is onderdeel van The Loft en bestaat uit een centrale lounge, een bargebied en een bovenste lounge met een meer ontspannen sfeer en een stillere ruimte met werkstations.

Er is ook een ruimte waar gasten meer te weten komen over het Lexus design en Craftsmanship van Lexus’ ambachtslieden, Takumi genaamd. De lounge omvat een uitgebreide spa met slaapcabines, persoonlijke douches, een wasruimte, een massageruimte en een luistersuite waar gasten van de high end audiotechnologie van Mark Levinson kunnen genieten. Juist, het audiosysteem wat je ook terug vindt in de modellen van Lexus. Hieronder geven we nog zeven opvallende eigenschappen van deze vernieuwende marketingactie.

OMOTENASHI

Het ontwerp van de lounge, de inrichting en de faciliteiten ondersteunen de uitgangspunten van Omotenashi. Letterlijk betekent dit ‘het eerbiedwaardige bereiken van het dragen’: alles wordt in het werk gesteld om zo gastvrij mogelijk te zijn. Dat resulteerde in een spa met individuele douches/wasruimten, rustgevende slaapvertrekken en de nieuwste massagestoelen met shiatsu-functies. Deze geavanceerde shiatsu-massagetechnologie is bekend uit de nieuwe Lexus LS.

SLAPEN ONDER STERRENHEMEL

De Lexus Lounge beschikt over vijf b.Relaxed slaapvertrekken van Brussels Airlines. Ze zijn ontworpen om bezoekers te laten genieten van comfort, rust en stilte. De individuele slaapkamers hebben een volledig vlak bed onder een plafond dat verlicht is als een sterrenhemel.

LEXUS PARTS WALL

Als onderdeel van Lexus’ merkbeleving staan er diverse kasten met items, die op verschillende aspecten van Lexus zijn gebaseerd, zoals foto’s, boeken, maar ook geavanceerde technologieën en successen in de autosport. Er zijn ook kasten met de thema’s Design en Craftsmanship. Een ander opvallend item is de Lexus Parts Wall. De muur is gemaakt van onderdelen die worden gebruikt in Lexus-modellen. Zij zijn bij elkaar gebracht in een artistieke opstelling en afgewerkt in wit. Het design bestaat uit tientallen afzonderlijke onderdelen en componenten zoals carrosserie, roosters, uitlaatsystemen en wielen. Samen wegen ze meer dan een ton!

LEXUS DESIGN AWARD

Lexus gelooft dat design de kracht heeft om van de wereld een betere plek te maken. In de lounge zijn enkele van de meest innovatieve en creatieve inzendingen van de designwedstrijd Lexus Design Award te bewonderen, die jaarlijks in Milaan wordt uitgereikt. Een van de ontwerpen is Agar Plasticity, de winnaar van de Lexus Design Award in 2016. Het design laat zien hoe agar, een stof die wordt gewonnen uit rode zee-algen, kan worden gebruikt om natuurlijke en milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen te maken.

LEXUS SPORT YACHT CONCEPT

In de lounge staat ook een schaalmodel van het Lexus Sport Yacht concept, het slanke en krachtige 12,7 meter lange jacht heeft plaats voor acht personen. De ‘high-class’ speedboot maakt gebruik van Lexus-technologieën, waaronder deels met de hand bewerkt Carbon Fibre Reinforced Plastic (CFRP). De onderzijde is dusdanig verfijnd en glad vormgegeven dat het zo min mogelijk weerstand biedt, maar wel zoveel mogelijk stabiliteit. De Sport Yacht van Lexus wordt aangedreven door twee exemplaren van de 5,0-liter V8-benzinemotor uit de Lexus RC F en LC 500.

In 2019 neemt Lexus een luxe jacht in productie: een 19,8 meter lang model, geïnspireerd op het geavanceerde karakter van het Lexus Sport Yacht concept en ruim en comfortabel genoeg voor maximaal 15 gasten.

LEXUS HOVERBOARD

Ook te zien is het Lexus Hoverboard. Dit zwevende skateboard maakt gebruik van twee zogeheten ‘cryostats’-reservoirs. Hierin bevindt zich supergeleidend materiaal dat bij een temperatuur van –197 graden wordt bewaard doordat het ondergedompeld is in vloeibare stikstof. Het Lexus Hoverboard wordt vervolgens boven een magnetisch spoor geplaatst, waardoor het skateboard zweeft.

SKYJET UIT ‘VALERIAN’

Een van de meest opvallende ontwerpen in de LOUNGE by Lexus is een 1:2-schaalmodel van de Skyjet. Dit futuristisch eenpersoons ruimtevoertuig speelt een opvallende rol in de sciencefictionfilm ‘Valerian – and the City of a Thousand Planets’ van regisseur Luc Besson. De SKYJET is een wendbaar achtervolgingsvoertuig en werd ontwikkeld door de designers van Lexus, samen met het team van de speelfilm.