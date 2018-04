Jaguar heeft gelogen over de XE SV Project 8

Ditmaal kunnen we het hebben.

Niet iedereen wordt even warm van een pittige Jaguar, maar dat wil niet zeggen dat we de inzet van de Britten moeten negeren. Sterker nog, omdat ze vorig jaar plots een record zetten en zichzelf de snelste vierdeurs productie-sedan van de ‘Ring mochten noemen, is het wel degelijk een auto om rekening mee te houden. Zij die naar aanleiding van de overtuigende prestaties in de rij stonden voor een XE SV Project 8, krijgen echter niet exact dezelfde auto.

Desondanks hoeven de desbetreffende klanten zich geen moment zorgen te maken. Omdat de XE SV Project 8 pas deze zomer aan de man wordt gebracht, heeft Jaguar de luxe gehad de auto in de tussentijd nog verder te verbeteren. Het is dus zo dat sommige aspecten van de auto anders zullen zijn dan in eerste instantie geadverteerd werd.

Zoals gezegd is er geen reden voor paniek, want al deze tweaks komen de prestaties van de auto enkel ten goede. De 600 pk sterke pornosedan houdt hetzelfde aantal paarden in bedwang, maar weet deze dankzij verschillende minimale software aanpassingen beter te verdelen. Het resultaat is dat de wagen vlotter reageert op input van de bestuurder en een vertrouwder, verfijnder gevoel creƫert.

Daarnaast heeft Jaguar de auto onderhuids nog verder aangepakt. Naast stijvere vering krijgt de XE SV Project 8 eveneens stijvere motorsteunen. Tenslotte zijn de draagarmen en de carbon keramische remmen van een hoger niveau. Dit alles zorgt er volgens projectmanager David Pook voor dat de auto, in theorie, nog sneller is dan eerst.