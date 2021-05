Range Rover Coupé in NL te koop voor 290K - Autoblog.nl

Heb jij bijna drie ton over voor deze Range Rover Coupé?

De overeenkomst tussen alle rijke mensen is dat ze heel erg graag uniek willen zijn. Het is een hele rare gewaarwording als je ziet dat alle rijke mensen gigantisch veel moeite doen om maar uniek te zijn. Dat is precies wat ze allemaal hetzelfde maakt.

In de autowereld zijn er voldoende bedrijven die daar goed op inspringen. Denk aan Rolls-Royce. Naar het schijnt gaat meer dan 80% zijn auto samen stellen op de RR Bespoke-afdeling. Ja, dan is dat toch ook niet meer uniek? Als je dan uniek wil zijn, bestel een standaard Phantom met nul opties. Leer, stuurbekrachtiging en airco zullen er wel op zitten en wat heeft een mens nog meer nodig?

Adventum

Maar het gaat niet om wat je nodig hebt voor jezelf, maar ook om een indruk te maken. En dat kan perfect met deze Range Rover Coupé. Het is een ‘Adventum Coupé’, gebouwd door Niels van Roij-design. Je weet wel, hetzelfde bedrijf dat ook bijzondere Ferrari’s bouwt. Om dit project af te doen als ‘speeltje voor de rijken’ is te kort door de bocht. Er is behoorlijk veel werk in gestoken om er echt wat bijzonders van te maken.

Het grappige is dat Land Rover zélf met het idee kwam. Naast de standaard Range Rover en de versie met Long Wheel Base, waren de Britten bezig met een driedeurs versie. Uiteindelijk durfde moederbedrijf Tata het niet aan om de beloofde 999 stuks te bouwen en strandde het project.

Prijs Range Rover Coupé

Dan nu de vraag: moet jij deze Adventum Coupé kopen? Er wordt namelijk 290.000 euro voor gevraagd en daar heb je ook een nieuwe SVAutobiography voor. Deze Adventum Coupé is gebaseerd op de iets minder potente gewone Autobiography, die nog altijd 230 mille kost voor opties. Dus op zich valt de prijs in dat opzicht mee. Zeker als je in de Range Rover-configurator opties gaat aanvinken.

Want je krijgt een compleet uniek koetswerk. Historisch is het verantwoord, want de eerste Range Rovers waren namelijk ook voorzien van drie deuren. De kleurstelling (wit met rood leer) moet je wel aanstaan. Bij een Range Rover werkt het gelukkig beter dan bij een Audi Q7 of BMW X6. Koop dan?

Met dank aan Steven voor de tip!