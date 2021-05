Range Rover Evoque met 300 pk nu extra sportief - Autoblog.nl

Land Rover voegt de P300 HST en Bronze Collection Edition aan het gamma van de Evoque toe.

Het gamma van Land Rover puilt inmiddels flink uit. Wie had bij het introduceren van dé Land Rover in een ver, ver verleden ooit gedacht dat je inmiddels zeven verschillende modellen kan krijgen bij het merk?

P300 HST

We blijven vandaag echter even onderaan, bij de kleinste auto die Land Rover heeft. Dat is de Range Rover Evoque. Die heeft van Land Rover twee nieuwe versies gekregen. Laten we beginnen bij de versie die in theorie interessant is voor de petrolhead. De P300-versie van de Evoque wordt nu namelijk bijgestaan door de letters HST. Dit is een dik aangeklede versie van de auto die standaard met wat meer komt. Zo hoef je niet meer een vinkje te zetten bij het zwarte optiekpakket en ook een panoramadak krijg je er gewoon bij. De velgen zijn standaard 20 inch en worden optioneel geleverd met rode remklauwen. Interieurdelen in ‘suedecloth’ maken het luxe gevoel – in theorie – af. De Evoque HST baseert zich dus op de 300 pk sterke tweeliter P300-motor. Echt veel sportiever dan een S, SE of HSE is ‘ie dus niet, maar zo wordt ‘ie wel aangekleed.

Bronze Collection Edition

Niet zo sportief, wel unieker: dit is de Range Rover Evoque Bronze Collection Edition. What’s in a name: deze is te herkennen aan bronzen exterieurdelen, met name het dak. Hij wordt aangeboden in Santorini Black, Carpathian Grey en Seoul Pearl Silver. Binnenin krijg je een bult houtinleg en unieke vloermatten voor de speciale bronzen versie. In tegenstelling tot de HST baseert de bronzen editie zich op de S-uitvoering, maar wel krijg je ook bij deze editie 20 inch velgen mee. De motor kan elke zijn die je wil, in dit geval dus de D165- en D200-diesels, P200- en P250-benzinemotoren naast de P300e plug-in hybride.

De keuze is dus tussen luxe (Bronze Collection) of sportiviteit (P300 HST) bij deze twee nieuwe edities van de Range Rover Evoque. Zou jij hem lekker vlot willen, of past luxe meer bij de baby-Range Rover?