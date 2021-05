Nee, dit is geen Top Gear-esque 'dubbeldekkerauto' - Autoblog.nl

Het is een Oost-Europeaan die dit een deugdelijke manier vond om een Peugeot 206 CC te vervoeren. Weer een gevalletje ondeugdelijke lading met een Peugeot 206 CC als hoofdrolspeler.

Los van wat je vindt of vond van BBC’s TopGear, als het gaat om de gekste ideeën gewoon uitvoeren staat het programma op eenzame hoogte. Neem de aflevering waarin de jongens de drie presentatoren van het Duitse DMotor (Carsten van Ryssen, Tim Schrick en Sabine Schmitz) uitdagen voor een serie opdrachten op het circuit van Zolder. Het begint met een challenge die nog steeds legendarisch is: dubbeldekkerracen. Twee auto’s zijn opgestapeld en in de onderste worden de pedalen bediend, terwijl de bovenste auto het stuur heeft. De Duitsers bleken hier trouwens verrassend goed in.

Geen TopGear

De scène komt bij ondergetekende naar boven als we bovenstaand tafereel tegenkomen. Dit vond plaats in Slowakije. We zien een relatief grote auto met een relatief kleine auto op het dak. Het gaat echter niet om de Slowaakse TopGear die het dubbeldekkerracen ook op de buis probeert te krijgen. Het gaat om een Ford Focus Wagon die het karkas van een Peugeot 206 CC vervoert. De lading is, zoals wel te zien is, tamelijk ondeugdelijk bevestigd. Ondeugdelijke lading, Peugeot 206 CC, waar hebben we dat eerder gezien?

Convoi exceptionnel

Net zoals de Nederlandse politie was de Slowaakse 5-0 geen fan van dit convoi exceptionnel. Medeweggebruikers alarmeerden de politie toen ze de Focus en zijn ondeugdelijke lading tegenkwamen op de snelweg rondom Trnava. De bestuurder probeerde zijn hachje nog te redden door te zeggen dat het wrak onderweg was naar een autorecyclingsbedrijf en zijn reis dus een nobel doel had. Dat praat echter niet goed dat de 206 CC bizar slecht bevestigd zat en ook de vering van de Focus vond het geen topidee.

Twee wrakken

De Peugeot 206 CC is duidelijk niet meer in rijdende staat, maar de Ford Focus die als pakezel moest dienen was ook niet perse een showroommodel. Sterker nog: de politie vond ook de blauwe ‘wagon ondeugdelijk. De man werd meegenomen en zijn auto’s is hij kwijt. De politie heeft het ook over ‘in beslag genomen kentekenplaten’, wat kennelijk ook een procedure is in Slowakije.

Vaker de klos

Nadat de man ontdaan is van zijn twee ondeugdelijke auto’s, werd ook nog een onderzoek gestart om te kijken wat voor crimineel verleden de man heeft. Dat viel mee, maar de aantekeningen die er stonden hadden allemaal met ondeugdelijke lading te maken. Naar het schijnt is de man daarom zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Zoals we ook concludeerden in het artikel over de 206 CC met bootdak: als het niet past, moet je gewoon ergens een grotere auto vandaan zien te halen.

