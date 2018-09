Range Rover ramt auto’s in Gelderland

Een bizar ongeluk.

Op de Afrit A12 bij knooppunt Velperbroek vond vanmorgen een opmerkelijk verkeersongeval plaats. Er stonden meerdere auto’s te wachten voor het rode verkeerslicht, toen een Range Rover met Spaans kenteken de afrit van de snelweg nam. De SUV remde niet tot nauwelijks af en knalde op de wachtende auto’s.

Vier auto’s liepen flinke schade op door de harde klap. De Range Rover kwam links tegen de vangrail uiteindelijk tot stilstand. Wonder boven wonder was er sprake van slechts één gewonde. Het gaat hier om een inzittende van de Range Rover. De SUV raakte total loss bij het ongeval. Ook een BMW die de grootste klap moest incasseren is total loss geraakt.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De inzittende van de SUV is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De Range Rover kwam uit de richting van Utrecht. Knooppunt Velperbroek bij Arnhem is één van de laatste knooppunten voor de grens met Duitsland.

Foto: Roland Heitink