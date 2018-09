Zo gaat Audi concurreren met Mercedes-Maybach

Ingolstadt kan natuurlijk niet achterblijven op de concurrentie.

Mercedes heeft dat toch aardig voor elkaar geflikt. Het geflopte Maybach werd omgezet in een nieuw Mercedes-Maybach sausje en dat was een slimme zet. Niet meer aparte dure auto’s ontwikkelen, maar gewoon een luxe versie van je beste auto in het gamma.

Dat is een goed idee, aldus Audi. Het merk overweegt mogelijk een zelfde strategie te hanteren in vergelijking met Mercedes-Maybach. Audi stoft mogelijk de iconische naam ‘Horch‘ af om de meest luxe A8 aan te gaan duiden. Horch was een luxemerk in Duitsland in de jaren twintig en dertig en was onderdeel van de Auto Union groep. Mede door de Tweede Wereldoorlog werd de productie van luxe Horch auto’s in 1940 gestaakt. Het is voor het eerst dat Audi serieus de Horch-handschoen lijkt op te pakken.

Bronnen vertellen aan Autonews dat Audi de Horch A8 gaat introduceren met de facelift. De huidige A8 (rijtest) is nog niet zo heel lang onder ons en een update komt op z’n vroegst pas over twee of drie jaar. Qua motoren zou de W12 passen bij dit label, al is de vraag of de A8 nog ooit met een twaalfcilinder op de markt gaat komen. Mocht de W12 er niet komen, dan zal het Horch label mogelijk met de achtcilinder A8 komen. Volgens de bron zal de Horch voorlopig exclusief bij de A8 blijven, al is niet uitgesloten dat het luxemerk naar andere modellen van het merk gaat komen. Die stap heeft Mercedes ook al eerder genomen. Naast de Mercedes-Maybach S-klasse is er bijvoorbeeld ook de Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.