YouTuber stuurt bijna motorrijder naar het hiernamaals

Het scheelde niks.

Dat was even billen knijpen voor de motorrijder die een opvallende Lamborghini Huracán voor z’n neus kreeg. Alex Choi, Een Amerikaanse YouTuber met roots in Zuid-Korea, vergat te spiegelen en draaide met zijn Lambo de weg op terwijl er op dat moment een motorrijder naderende was. Dit had geen seconde later moeten gebeuren, want de kans was aanwezige dat de motormuis zo’n ongeval niet meer na had kunnen vertellen.

Choi is een rich kid zoals zovelen in Los Angeles, Californië. Jong van leeftijd, een populair YouTube channel en de nodige dikbolides. Zijn Lamborghini Huracán is door VF Engineering voorzien van een niet al te misselijke supercharger. Het vermogen ligt ver boven de standaard aanwezige 610 paarden.

De YouTuber was dit weekend met vrienden aan het rijden op Mulholland Drive. Deze populaire weg is geliefd bij auto- en motorliefhebbers vanwege de uitdagende bergwegen. Het moment van het bijna-ongeluk werd door een andere videomaker vastgelegd. De vriendin van de motorrijder zag het allemaal gebeuren en ging uit haar sloffen tegenover de Huracán-rijder. Gelukkig voor Choi bleef het vooral bij veel scheldwoorden en kon hij zijn weg vervolgen. Check de video hieronder om het moment te bekijken.

Fotocredit: Alex C op Instagram