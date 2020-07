Range Rover Sport 2013-heden occasion aankoopadvies

De Golf van het Gooi is inmiddels zeven jaar op de markt. De hoogste tijd voor een occasion aankoopadvies van de Range Rover Sport L494 dus!

De eerste Range Rover Sport was feitelijk een verklede Land Rover Discovery, wat kopers overigens niets leek te deren. Deze tweede generatie deelt veel meer met de grote Range Rover en neemt veel van de technologie over. Daarmee viel de Range Rover Sport zo’n 200 kg af, dat helpt dynamiek, prestaties én brandstofverbruik.

Gebleven is het extreme comfort wat de Range Rover Sport biedt. Stoelen, geluidsisolatie, de tapijten, alles is luxer dan in “gewone” auto’s en dat merk je als je langere afstanden aflegt. In zekere zin zijn de rustig lopende diesels wellicht de beste keuze voor een RR Sport, maar de SVR modellen zijn natuurlijk ook erg lekker.

Facelift Range Rover Sport

Eind 2017 kreeg de Range Rover Sport een facelift met een nieuwe grille en LED-koplampen. In het interieur was een ingrijpende wijziging: de Range Rover Sport kreeg het nieuwe Touch Pro Duo infotainmentsysteem (video) dat we kennen van de Velar (rijtest).

Voor de Nederlandse kopers was de komst van plug-in hybride groot nieuws, want die kreeg een vriendelijk prijskaartje. De Range Rover Sport P400e heeft de 2.0 viercilinder met 300 pk onder de kap, gekoppeld aan een 116 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen ligt op 404 pk en 640 Nm koppel. Met de P400e kan 51 kilometer volledig elektrisch worden gereden.

Aandachtspunten Range Rover Sport L494

Als je een tweedehands Range Rover Sport wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Land Rovers scoren geen topscores in betrouwbaarheidsonderzoeken. Controleer dus de lijst met Range Rover Sport L494 problemen van dit occasion aankoopadvies.

Runningcosts zijn hoog, ook bij exemplaren zonder problemen!

Hoog brandstofverbruik bij alle motoren.

Carrosserie en interieur

Kofferklep en motorkap hangen er niet altijd helemaal recht in. Op Engelse fora gebruiken ze de term “slapped together” om de bouwkwaliteit te karakteriseren.

De meeste Range Rovers Sport zullen niet offroad zijn geweest, maar controleer toch even de onderzijde op eventuele beschadigingen.

Let eveneens op de deuren en de deurrubbers, vaak zit het er niet allemaal helemaal recht in.

Resonanties in het dashboard worden vaak versterkt door het audiosysteem.

Over het algemeen treden er nog wel eens wat rammels en kraakjes op in het interieur.

Onderstel

Let (zoals altijd) op de gemonteerde banden. Het zijn grote joekels en het prijskaartje reflecteert dat ook.

De Range Rover Sport heeft luchtvering. Zorg dat je die uitprobeert: het systeem moet relatief snel de hoogte van de auto kunnen aanpassen. Vaak komt de auto niet meer omhoog als er een issue is met de luchtvering.

De draagarmrubbers aan de voorzijde slijten relatief snel. Let op bijgeluiden tijdens langzaam achter- of vooruit rijden, zeker in combinatie met remmen.

Aandrijflijn

Het probleem is bekender van de vijf liter grote V8 zonder supercharger, maar ook bij de V8 met supercharger en de V6 zou het kunnen optreden. De koelbuizen hebben slechte naden. De twee harde plastic buizen kruisen elkaar en daar kan de naad losraken waardoor de koelvloeistof weglekt. Direct stoppen als het waarschuwingslampje van het koelwater gaat branden!

Een zingend geluid kan worden veroorzaakt door het differentieel. Regelmatig olie verversen van het diff kan dit voorkomen.

Bij de 3.0 liter diesel kan in zeer zeldzame gevallen een defect aan de krukas optreden. De motor overleeft dat niet en dan is er een nieuw blok nodig. Vlak voor het gebeurt zijn er veel metalig klinkende bijgeluiden te horen, maar meestal ben je niet op tijd met het uitzetten van de motor.

Elektronica

Bij iedere update worden de navigatiesystemen van Jaguar Land Rover weer beter. Dat betekent echter ook dat van een wat ouder model Range Rover Sport de navi niet echt fantastisch is.

Vanaf 2018 kwam het dubbele bedieningsscherm Touch Pro Duo. In het begin waren daar nog wel wat software issues mee, dus zorg dat je de laatste updates hebt.

De parkeersensoren voor en achter geven nog wel eens de geest.

Controleer alles wat er op zit op een goede werking.

Merk garantie Land Rover Approved

Tweedehands Land Rovers (en dus ook Range Rovers) die via de dealer worden gekocht, kunnen onder het occasion label Land Rover Approved vallen. Dit geldt voor auto’s jonger zijn dan dan 60 maanden en minder dan 125.000 km hebben gereden. De Land Rover Approved garantie geldt twee jaar.

Motoren

Diesel

SD4 2.0 L4 240 pk/ 500 Nm

TDV6 3.0 V6 258 pk/ 600 Nm

SDV6 3.0 V6 292 pk/ 600 Nm

SDV6 3.0 V6 306 pk/ 700 Nm

SDV8 4.4 V8 339 pk/ 700 Nm

SDV8 4.4 V8 339 pk/ 740 Nm

Benzine

2.0 L4 300 pk/ 400 Nm

P400e 404 pk/640 nm

P400 400 pk/ 550 Nm

3.0 V6 SC 380 pk/ 450 Nm

5.0 V8 510 pk/ 625 Nm

5.0 V8 525 pk/ 625 Nm

5.0 V8 SVR 550 pk/ 680 Nm

5.0 V8 SVR 575 pk/ 700 Nm

Aanbod Range Rover Sport op Marktplaats

Op dit moment zijn er ruim 140 stuks van de Range Rover Sport L494 op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Range Rover Sport L494 991 variëren van €31.000,- tot €165.000,- Voor het totale aanbod van de Range Rover Sport kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.