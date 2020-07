Goedkoopste Skoda Octavia onthuld én geprijsd

Er is een nieuwe goedkoopste Skoda Octavia. De prijzen zijn ook al bekend en scherp.

Het is misschien wel een van de meesterzetten van Ferdinand Piëch geweest. Nee, we doelen niet op auto’s als de Porsche 917, Audi quattro of Volkswagen Phaeton, maar Skoda in het algemeen en de Octavia in het bijzonder. In heel Europa staat de auto hoog op het lijstje bij hen die een nuchtere allround auto zoeken.

Vierde generatie

Inmiddels zijn we aanbeland op de vierde generatie Octavia. Er wordt vrij weinig getornd aan het recept. Het is over het algemeen keurig en ordentelijk, niet frivool of sprankelend. De nieuwe Octavia was tot op heden slechts leverbaar met een relatief ‘dikke‘ 1.5 TSI motor, er is nu een nieuwe basismotor.

1.0 TSI

Het betreft de 1.0 TSI die we kennen uit een enorm arsenaal aan VW-producten van Audi, Seat, Skoda en Volkswagen. De 999 cc grote driecilinder weet dankzij een turbootje er toch 110 pk uit te persen. Dat is overigens 5 pk minder dan een tijdje geleden. Het nieuwe basismodel van de Skoda Octavia is standaard voorzien van een handgeschakelde zesbak.

‘Sprinten’

Vanuit stilstand naar 100 km/u ‘sprinten’ duurt 10,8 seconden in de goedkoopste Skoda Octavia. De iets zwaardere Octavia Combi doet er een hele tiende van een seconde langer over. De topsnelheid wordt niet vermeld. Waarschijnlijk interesseert het niemand die geinteresseerd is in een Octavia 1.0 TSI. Ter referentie vorige Octavia met iets meer vermogen haalde precies 200 km/u.

Ambition

De Skoda Octavia 1.0 TSI wordt standaard geleverd als Ambition, die voor 27.290 euro in de prijslijst staat. Deze heeft al navigatie, virtual cockpit, climate control, cruise control, lichtmetalen wielen en LED-lampen voor en achter. Eigenlijk alles wat je nodig hebt dus. De Octavia 1.0 TSI Style staat een rede hoger en kost 29.090 euro. Voor dat geld krijg je 4G internet, bluetooth, draadloze oplaadfunctie voor smartphone, keyless entry, parkeerpiepers voor en achter, privacy glass en bipsverwarming.

Zakelijk

Uiteraard mikt Skoda ook op de zakelijke rijder. Daarvoor zijn er twee uitvoeringen specifiek gericht op viriele carrièretijgers. Er is een Octavia Business (26.990 euro), Octavia Business Sport (27.390 euro) en Octavia Business Edition Plus (29.490 euro). Inderdaad, de Business uitvoering is de goedkoopste Skoda Octavia. Deze uitvoering is eigenlijk op de leasemarkt gericht, maar als particulier mag je ‘m vast wel kopen van Skoda.

Meer versies

Er komen overigens nog meer varianten aan van de Skoda Octavia. Naast de goedkoopste Octavia, komen er nog een paar duurdere versies. De 1.0 TSI e-TEC komt boven deze 1.0 TSI te staan. Deze wordt bijgestaan door een 48V-generator ter ondersteuning en zal altijd uitgevoerd worden met de zeventraps DSG-bak. Daarnaast volgen nog een Octavia iV (plug-in Hybride) en Octavia G-TEC (op aardgas).

Concurrentie

Uiteraard kijken we ook even wat de concurrentie vraagt voor vergelijkbare waar.

Fiat tec 1.4 T-Jet 16v Mirror (357)

€ 22.455

Als je een Europese prijsvechter zoekt, kun je niet om de Fiat Tipo heen. De C-segment hatchback van de Italianen is geen rechtstreekse Golf-concurrent, maar zit er ietsje onder. Net als de Octavia, eigenlijk. De Fiat Tipo is op dit moment verkrijgbaar in enkele zeer aantrekkelijk uitgevoerde actiemodellen tegen een scherpe prijs. Ook de viercilinder turbomotor is prettiger dan de driecilinder van de concurrentie. Dat prijsverschil zie je overigens absoluut terug. Qua verfijning, comfort en rijeigenschappen merk je dat de auto tegen een scherpere prijs gebouwd is. Ook is de ruimte enorm als bij de Octavia.

Honda Civic 1.0 i-VTEC S (FK)

€ 25.875

De Honda Civic is een beetje een buitenbeentje, maar houdt ook het midden tussen een reguliere hatchback en een liftback. Qua ruimte is de Civic iets minder bedeeld dan de Skoda. Althans, qua liters. De Civic heeft namelijk een grotere wielbasis en dat merken de achterpassagiers. Het uiterlijk is een beetje polariserend voor ons nuchtere Hollanders, maar je herkent ‘m tenminste op de parking bij parenclub vlak over de Belgische grens.

Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDI Comfort (PD)

€ 27.795

De auto die nog het dichtste in de buurt komt bij de Skoda Octavia, is de Hyundai i30 Fastback. Ook dit is een relatief nuchtere liftback met een hoop ruimte en fatsoenlijke uitrusting. Qua prijzen en prestaties ligt het heel erg dicht bij elkaar, alhoewel de Hyundai marginaal vlotter is. Wel een groot verschil is de ruimte. De Skoda heeft een kofferbak van 600 liter, die van de i30 meet 450 liter.