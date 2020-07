Renault noteert megaverlies, geeft Nissan de schuld

Het verlies dat Renault lijdt in de eerste helft van 2020 is niet mals. De Fransen geven niet alleen corona de schuld.

We zijn in de tijd van het jaar aanbeland dat fabrikanten hun halfjaarcijfers wereldkundig maken. Aangezien we in 2020 leven, is dat doorgaans weinig reden tot feestvreugde. Dat is zeker niet het geval bij Renault.

Als er namelijk één merk het zwaar heeft in 2020 dan is het Renault wel. We meldden eerder al dat de Fransen bij de de overheid aan moesten kloppen voor een staatslening. Ook kondigden ze aan bijna 15.000 banen te schrappen. We kunnen de laatste tijd dus niet al te veel positief nieuws melden over Renault. Behalve dan misschien dat een Twingo tóch wel kan driften.

We zullen er verder niet omheen draaien: Groupe Renault noteerde in het eerste half jaar van 2020 een verlies van bijna €7,39 miljard. Vorig jaar was er nog sprake van €970 miljoen winst in het eerste halfjaar. Dat was echter ook al een daling ten opzichte het jaar daarvoor, hoewel een stuk minder dramatisch.

Als verklaring voor het dramatische verlies in het eerste half jaar van 2020 noemt Renault uiteraard de coronacrisis. Daarnaast geven ze ook Nissan de schuld, waar ze een belang van 43,4% in hebben. Een groot deel van het megaverlies, namelijk €4,82 miljard, is te wijten aan het slecht presteren van Nissan.

De omzet kwam uit op €18,43 miljard, terwijl dit een jaar geleden nog €28,05 miljard was. De verkopen kelderden met 34,9% in het afgelopen half jaar. Uiteindelijk werden er nog 1,26 miljoen auto’s verkocht. Het gaat hier om cijfers van Groupe Renault, dus daar zijn ook Dacia, Samsung, Alpine en Lada bij inbegrepen.

Één troost: Renault is niet de enige autofabrikant die in de penarie zit, hoewel ze wel dieper in de rode cijfers zitten dan de meeste concurrenten. Volkswagen maakte vandaag namelijk ook bekend dat ze een megaverlies moesten incasseren.