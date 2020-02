Range Rover Sport achterlichten worden nieuwe trend

Nu wil jij ook deze Range Rover Sport achterlichten. Moet je wel eerst even een Range Rover Sport regelen.

Voor lange tijd was er niet heel veel mogelijk qua verlichting. Het stond aan of uit. In de jaren ’90 kwam Xenon om de hoek kijken. Een voorziening die je voornamelijk zag op de dikkere Duitse auto.

LED technologie

Nu is Audi niet het eerste merk dat LED-technologie gebruikt, zo had de BMW Z8 in 2001 al LED-achterlichten. Maar Audi heeft met de R8 en de modellen die erna kwamen wel een rage van weten te maken. Niet alleen leuk voor Audi, maar ook voor andere fabrikanten en natuurlijk de aftermarket industrie.

GL-5x

We zijn inmiddels wat verder en dat kan ook gezegd worden van de technologie. Er is nu enorm veel mogelijk. Dat laat de firma Glohh zien met hun laatste nieuwe product. Het gaat om een setje achterlichten, luisterend naar de naam ‘GL-5x’. Het is specifiek ontwikkeld voor de Range Rover Sport

Dynqmische clignoteurs

De achterlichten zijn GL-5x achterlichten zijn een stuk donkerder van kleur. Het enige rode wat er in eerste instantie dat er vanaf komt zijn de golvende streepjes in de unit. Uiteraard heeft de GL-5x ‘3D-achterlichten’. Naarmate er harder geremd wordt, zullen de achterlichten ook meer licht afgeven. Nu is ook dat niet helemaal nieuw: de BMW 1 Serie had dat in 2004 ook al. Net als diverse andere auto’s heeft de GL5x verlichting ook die dynamische clignoteurs.

Lexus-look

De belangrijkste reden om te kiezen voor deze upgrade is omdat je het er cool uit vind zien. Ergens lijkt het op een setje ‘Lexus-look’ achterlichten monteren op een 100.000 euro kostende Land Rover Range Rover Sport. Volgens Glohh is het daadwerkelijk een upgrade ten opzichte van de standaard items. We zullen hen op hun woord moeten geloven.

L494-generatie

Het maakt niet uit welke Range Rover Sport je hebt, zolang het er maar eentje is van de tweede generatie (L494). Ook maakt de uitvoering helemaal niets uit. De prijs is overigens niet mals. Voor een setje achterlichten wenst Glohh 1.329 euro te ontvangen. Niet goedkoop, maar een setje originele achterlichten zal niet veel goedkoper zijn.

Arden

Mocht je geen lampen bij de firma Glohh willen bestellen, maar juist bij een erkende Land Rover tuner, dan is dat uiteraard mogelijk. Je kan gewoon bij Arden aankloppen. Die verkopen exact dezelfde units voor 1.165 euro. Dat is snel verdiend.