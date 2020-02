Honda S2000 van Autobloglezer gestolen

De levende hel van je trouwe vierwieler missen is misschien wel het ergste wat er is: de Honda S2000 van een Autobloglezer is gestolen.

Er zijn twee type mensen. Zij die hard sparen en hun droomauto kopen, en zij die de droomauto’s gewoon jatten van de eerste categorie. De tweede categorie kwam helaas weer eens aan het licht bij AB-lezer Robert-Jan. Zijn Silverstone Grey Honda S2000 is gestolen.

Details

Om ervoor te zorgen dat Robert-Jan en zijn S2000 weer herenigd worden, hebben we de hulp nodig van iedereens innerlijke Peter R. de Vries. Om je op weg te helpen geven we je alle nodige details. De S2000 in kwestie is een exemplaar uit 2001, zoals gezegd gespoten in Silverstone Grey. Met de kap omhoog, iets wat gezien de temperatuur buiten waarschijnlijk is, zal een zwarte softtop te zien zijn. De auto draagt standaard vijfspaaks Honda-velgen en het kenteken 63-GT-TH. Op de klok staat ongeveer 184.000 km.

De locatie

De auto is gestolen in de nacht van 23 en 24 februari, al is het tijdstip niet exact bekend. De locatie is een woonhuis in Gouda en de auto stond aan de druppellader. Een inbraak, maar Robert-Jan verwacht dat de auto gewoon is gestart met de sleutel.

Herkenbaar

Zaken die de gestolen Honda S2000 herkenbaar maken zijn de eerdergenoemde kleur, kenteken en velgen, maar dat kunnen boeven eventueel veranderen. Wat niet zo snel veranderd wordt is een buts van zo’n 20 centimeter in de motorkap, aan de bestuurderskant. Ook een paar instapkrasjes op de linkerdorpel zouden herkenbaar moeten zijn. Maar verder zorgt Robert-Jan goed voor zijn S2000, dus zou de goede staat ook moeten opvallen.

Robert-Jan heeft ook het Belgische Honda S2000-forum ingeschakeld, maar het mocht nog niet baten. Daarom zijn zo veel mogelijk extra ogen en oren, van jullie dus, welkom. Mocht je extra info hebben, worden er S2000-onderdelen aangeboden of kom je de auto toevallig tegen: schroom je niet om te reageren of een mailtje te sturen naar [email protected]. Het is ons recent gelukt om een gestolen auto terug te krijgen naar zijn rechtmatige eigenaar: laten we dat nog een keer doen!