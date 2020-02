Officieel: de splinternieuwe DS 9 E-Tense is een luxe limo!

De DS 9 E-Tenste is de luxe Franse limousine waar wij op zaten te wachten.

DS Automobiles heeft vandaag eindelijk de eerste foto’s en informatie onthuld van de DS 9 E-Tense. DS Automobiles is het luxemerk van Citroen. Destijds begon het als een modellijn naast de reguliere ‘C’-modellen, later werd het een eigen merk. Het is op zich wel opmerkelijk dat de Citroen C6 juist als C6 in de markt gezet en niet als DS. De C6 zou namelijk het perfecte startschot zijn voor een nieuwe (sub)-label.

Geen herinterpretatie

Veel cooler dan een Franse limousine wordt het namelijk niet. De Citroen C6 was een moderne herinterpretatie van de DS, CX en XM. De DS 9 is vooral een enorm grote, strakgelijnde, luxe sloep. Het is niet een statement zoals de C6 dat was, maar die auto was in commercieel opzicht ook niet echt groot succes te noemen. Logisch dat de DS 9 voornamelijk heel erg strak is, met enkele kenmerkende details, zoals de hooggeplaatste knipperlichten en het chroomwerk.

Forse jongen

Om even een idee te krijgen van de afmetingen van de DS 9. De volledige lengte is 4,93 meter, terwijl de breedte van de DS 9 1,85 meter bedraagt. Ter illustratie: de DS 9 op de foto’s heeft 19″ velgen, terwijl er nog een redelijke band omheen ligt. De DS 9 deelt zijn platform met de Chinese Peugeot 508, die heeft een langere wielbasis dan ‘onze’ 508. Qua afmetingen is de DS 9 een tikkeltje kleiner dan de Audi A6 en Volvo S90. Dan heb je een idee wat voor auto het is. Een forse jongen.

DS E-Tense

Het is ook niet zomaar een DS 9 die onthuld is, maar de DS 9 E-Tense. Dat betekent dat de DS 9 een plug-in hybride aandrijflijn heeft. In eerste instantie betreft het een combinatie van een Puretech benzinemotor én elektromotor, samen goed voor 225 pk. Op de accu kon je zo’n 40 tot 50 km halen, dankzij het 11,9 kWh accupakket. Deze is in anderhalf uur weer volgeladen.

Motoren tot 360 pk

Maar er komen meer motoren voor de DS 9. Ten eerste is er een E-Tense met 250 pk en voorwielaandrijving. Deze zal alleen in China geleverd worden. Daarnaast komt er een veel sterkere E-Tense aan. Deze heeft sterkere elektromotoren en levert 360 pk! Om het in goede banen te lijden, zal versie met 360 pk standaard voorzien zijn van vierwielaandrijving. Als laatste komt er ook nog een DS 9 zonder ‘E-Tense’. Dus een DS 9 met een conventionele benzinemotor.

Zeer luxe

De DS 9 zal zeer luxe kunnen worden uitgerust. Denk aan items als Night Vision, Park Pilot, Active LED Vision en Smart Access. Met het DS Inspirations programma kun je je DS 9 verregaand personaliseren. De namen van deze ‘sferen’ zijn vernoemd naar wijken in Parijs. Dat is wel iets waar je gek mee moet hebben. Mercedes Reeperbahn, Lincoln Queens of Spyker De Pijp bekt toch iets minder lekker dan DS 9 Inspiration Bastille.

Uiteraard zal de DS 9 zijn publieksdebuut beleven op de Salon van Genève 2020.